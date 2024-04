Guilarte reitera que no tiene "mucha intención" de seguir presidiendo el CGPJ a partir de agosto

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reiterado este viernes que no tiene "mucha intención" de seguir presidiendo el Consejo a partir de agosto después de confirmar que así se lo trasladó a sus compañeros a la hora de plantear la previsión de reuniones del órgano judicial. Con ello, según ha asegurado, pretendía "propiciar la renovación" del órgano, que permanece con el mandato caducado desde diciembre de 2018. Así se ha pronunciado el presidente del órgano judicial, que trasladó a sus compañeros que en agosto no tenía "intención" de seguir en el CGPJ. Además, ha cargado contra los magistrados del Consejo que no propician la renovación de éste asegurando que "algunos" de sus compañeros "tienen vocación de permanencia ad infinitum". "Es insostenible", ha apostillado. "Lo que intento es, y cada vez más, visto cómo están las cosas, propiciar la renovación --del CGPJ--. Tengo articulado un papel para mandarlo a todos los sitios: al Congreso y al Senado. Y a partir de lo que surja de ahí, creo que mi papel aquí está ya un poco deteriorado, y no pinto mucho", ha explicado Guilarte en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Asimismo, Guilarte ha asegurado que la situación del Consejo tiene "pocas posibilidades de que cambie" y ha criticado que no se ofrezca más información sobre las negociaciones entre el PSOE y el PP que se están produciendo "en ese idioma extranjero" y tienen el objetivo de pactar la renovación del órgano bajo la mediación del comisario europeo de Justicia Didier Reynders. PIDE UN CONSEJO INDEPENDIENTE POLÍTICAMENTE En este sentido, ha expresado temer a que de "lo único que se hable sea de nombres" ya que "sería muy perturbador", aunque desea "que esto llegue a buen puerto" y ha asegurado su disposición para resolver esta situación en la que no se encuentra "cómodo". Además, el presidente interino del CGPJ ha calificado de "aterrador" que le acusen de "verso suelto" debido a su "independencia política", algo que hace "que no estén conformes ni unos ni otros". Aún así, ha puntualizado, "cada uno tiene sus condicionantes". "Aquí tenía que haber 15 versos sueltos, o 20, los que seamos. Lo que hay que venir aquí es a defender tu criterio sin esa dependencia política", ha explicado Guilarte antes de asegurar que no se atreve "ni a preguntar" si tiene muchos o pocos partidarios entre los vocales del Consejo, aunque cree que está "bastante solo". LLEVA MESES AVISANDO DE SU INTENCIÓN DE DEJAR EL CARGO Desde principios de año ha ido avisando de su intención de dejar el cargo. En enero, durante el Día Europeo de la Mediación, afirmó que, si los buenos oficios del comisario europeo Didier Reynders para lograr que PSOE y PP pacten la renovación del CGPJ no tienen éxito, volverá a su trabajo como profesor. "Que vengan a buscarme a la Universidad de Valladolid", afirmó, según confirmaron fuentes presentes a Europa Press. El 14 de febrero, durante la entrega de despachos a los nuevos jueces, anunció que esa sería su "única y última intervención en estos actos" y dijo que se estaba "despidiendo". Reiteró, además, su llamamiento a renovar el CGPJ y pidió a aislar dicha renovación de "otros intereses políticos". Días después, el 21 de febrero, aseguró en otro acto público que seguía pendiente de que se cerrara el pacto entre PSOE y PP. "Es evidente que yo estaré aquí a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce, también lo he dicho, hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental la presidencia", apuntó.