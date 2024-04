González confía en "corregir" los errores defensivos para conseguir su primera victoria

Albacete, 12 abr (EFE).- El entrenador del Albacete, Alberto González, ha manifestado este viernes sobre el partido del próximo domingo ante el Tenerife que su equipo necesita “corregir” los errores defensivos para conseguir su primera victoria como técnico blanco.

En el que será su tercer encuentro en el banquillo manchego, el preparador malagueño ha vuelto a insistir en que su plantel “juega bien, sabe llevar el balón con orden hasta la zona de ataque y generar ocasiones suficientes para marcar”.

Sin embargo, es consciente de que el conjunto albaceteño tiene como talón de Aquiles la condición de segundo equipo que más goles encaja (50) de Segunda división, por lo que ha dicho: “sabemos desde que llegamos que tenemos que ajustar los fallos en defensa, a nivel colectivo, para contar con más opciones de victoria”.

González se ha mostrado “convencido” de que, si sus pupilos pulen esos errores, tendrán “muchas opciones” de lograr la permanencia, a pesar de que estén a cuatro puntos de esos lugares de ‘salvación’ a falta de ocho jornadas.

“Creo que dependemos de nosotros y que somos capaces de lograr victorias para ir remontando en la clasificación, porque, además, todo lo que veo me gusta, como el apoyo de la afición y confío en que podamos conseguirlo”, ha manifestado con energía.

Preguntado por la no inclusión en las convocatorias de Marcos Moreno, delantero del filial que ha marcado nueve goles en las últimas siete jornadas, ha remarcado que, “al no haber bajas, creemos que no necesitamos más ayuda”.

Así, ha concluido: “Es el momento de los profesionales, que están actuando bien a nivel ofensivo y, como por suerte, ahora contamos con todos los delanteros, no creemos que haya que optar por nadie de la cantera, aunque les animo a que sigan trabajando así”. EFE

