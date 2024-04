El secretario general del PSOE de Ceuta dimite tras perder el control de su grupo parlamentario

El secretario general del PSOE de Ceuta desde noviembre de 2021, cuando fue elegido por aclamación, Juan Gutiérrez, ha presentado este viernes su dimisión por escrito ante la Ejecutiva Federal de su partido tras perder el control de su grupo parlamentario, que se rebeló en marzo, cuando cuatro de sus cinco compañeros se negaron a abstenerse como pedía su líder en la votación sobre la remunicipalización del servicio de limpieza pública viaria. Gutiérrez ha explicado en una carta abierta que su decisión "se sustenta en un principio que creo debe formar parte del código deontológico de cualquier ciudadano que decide participar en política: los liderazgos tienen un principio y un fin". "Cuando uno entiende que ese liderazgo se ha debilitado y pueden existir otras personas que puedan abanderar mejor unas siglas es la hora de retirarse. Y ese momento ha llegado para mí", ha argumentado. "Ha llegado el momento de mi familia, de recuperar tiempo para mi mujer e hijos que tanto me han apoyado en esta etapa de mi vida", ha apostillado. Tras "ocho años en política en los que he pasado de simple militante a líder de un proyecto que aglutinaba las esperanzas del progresismo en esta ciudad", el ya exsecretario general del PSOE ceutí, primer grupo de la oposición en la Asamblea regional y clave para sostener la gobernabilidad de la Ciudad con el Ejecutivo del PP en minoría, ha asumido que "ese proyecto presentado a la ciudadanía en las elecciones municipales del año pasado no tuvo el respaldo esperado". "Los ceutíes nos eligieron como segunda fuerza política de la Asamblea, un resultado que pese a no resultar debacle alguna, no refutaba las expectativas puestas en recuperar un gobierno socialista tras casi tres décadas", ha recordado Gutiérrez, que hasta Navidad intentó formar un ejecutivo de coalición con el Partido Popular que primero vetó Ferraz y después descartó el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP). La dimisión de Gutiérrez obligará a la Ejecutiva Federal a nombrar una Comisión Gestora que de acuerdo con la normativa interna, "desde una posición de neutralidad interna" y en no más de noventa días, pilote la celebración de primarias y la convocatoria de un Congreso Extraordinario. El dirigente socialista ya había renunciado hace un mes a su acta como diputado en la Asamblea, donde ejercía el papel de líder de la oposición, tras quedar incurso en causa de incompatibilidad como encargado general del servicio de recogida de basuras que la Ciudad Autónoma ha decidido gestionar de manera directa a través de una nueva empresa pública.