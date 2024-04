El PSOE justifica citar a Ayuso y Moreno en el Congreso porque el PP "se niega" a crear comisiones en sus Parlamentos

La vicepresidenta primera del Gobierno y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, ha justificado que su formación haya citado a los presidentes de Madrid y Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, respectivamente, en la comisión del Congreso sobre las mascarillas en que el PP "se ha negado" a constituir investigaciones parlamentarias en estas Asambleas regionales. "Y claro, si hablamos de mascarillas, de compra de material sanitario, tiene toda la lógica que la señora Ayuso comparezca ante esta comisión, entre otras cuestiones, porque los parlamentos autonómicos liderados por el PP, incluido el de Moreno, se han negado a que existan comisiones de investigación que permitan arrojar luz a las dudas legítimas que pueden tener un número muy importante de ciudadanos", ha señalado la ministra. En este contexto, Montero ha defendido que el listado de su partido es, "de principio", el que recoge los nombres de quienes cree que deben comparecer en ella, entre los cuales no figura el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y sí Ayuso y Moreno. La también ministra de Hacienda ha trasladado estas ideas en una atención a medios durante una visita a uno de los talleres de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, en Sevilla, y en respuesta a la pregunta de si el PSOE plantea citar al exministro socialista José Luis Ábalos --que el pasado mes de febrero pasó al Grupo Mixto del Congreso-- en la citada comisión. Al respecto, la 'número dos' de la dirección del PSOE ha indicado a los periodistas que "la lista de comparecientes a la comisión de investigación" que ha presentado el Grupo Socialista es "la que ustedes conocen", y "de lo que se trata ahora es de negociar, acordar con el resto de partidos políticos cuál va a ser la lista final, que no sólo depende del PSOE, sino de los acuerdos que mantengamos con el resto" de grupos, según ha apostillado en esa línea. "De principio, estas son las personas que entendemos pueden aportar datos y poner luz y taquígrafos, que es lo que el Partido Socialista siempre ha querido" con esta comisión de investigación, según ha abundado la vicepresidenta socialista antes de puntualizar, no obstante, que "estaremos abiertos a que haya otras personas que se incorporen dentro de la lista y, por tanto, que puedan formar parte de la lista de comparecientes que definitivamente resulte aprobada". De igual modo, María Jesús Montero ha querido "recordar que fue el PSOE el que promovió esta comisión de investigación después de haber asumido responsabilidades políticas, para que no haya lugar a duda alguna sobre cómo, durante el periodo de la pandemia, se ha manejado la contratación de emergencia, y concretamente la compra de material sanitario; en particular, de las mascarillas".