El PSOE condena en bloque la agresión al exalcalde socialista de Ponferrada y pide lo mismo al PP

El PSOE en bloque ha condenado la agresión que ha sufrido este jueves el exalcalde socialista de Ponferrada, Olegario Ramón, en plena calle por parte de manifestantes que estaban esperándole a la salida de la sede del partido en la ciudad leonesa. En los vídeos difundidos por el PSOE de Ponferrada, uno de los manifestantes, que portaban banderas de España, ha agredido a Olegario Ramón, propinándole varias patadas y forcejeando al político, mientras también recibía insultos. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha condenado la agresión por parte de dos individuos que "participaban en la concentración de ultraderecha que se celebra a diario" frente a la sede, reiterando que los socialistas llevan desde hace meses denunciando el "acoso" a sus sedes, a cargos electos y a militantes en España. "El señalamiento diario que se hace desde la ultraderecha y sus pseudomedios afines ha terminado desembocando en una agresión física en la tarde de hoy, pero ya son centenares las pintadas en las sedes, rotura de cristales e insultos a las personas que acceden a las casas del pueblo", ha escrito el PSOE en un comunicado en la red social X, recogido por Europa Press. Así, el partido ha advertido de que iniciará "todas las acciones legales" a su alcance para que los agresores paguen por sus actos "claramente fascistas y de odio ideológico". Asimismo, la formación ha señalado que espera "por primera vez" una condena clara y contundente por parte del Partido Popular "ante estos hechos que nos retrotraen a tiempos oscuros que este país había dejado atrás" Tras este hecho, han sido numerosos los socialistas que han mostrado su rechazo en redes sociales. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha mandado su apoyo a Olegario Ramón y ha recordado que el partido lleva meses denunciando el caso. "También en Burgos. El señalamiento diario que se hace desde las derechas y sus pseudomedios afines ha terminado en una agresión física hoy. Así no", ha apuntado. También el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha destacado que "no es la primera vez que pasa" y que "hay quien sube a las tribunas y convierte su frustración en rabia, y discursos de odio que alimentan la violencia que unos cuantos energúmenos ejercen contra los socialistas". "Los y las demócratas no lo podemos permitir", ha señalado en su escrito en X. Por su parte, el expresidente del Senado Ander Gil ha calificado este hecho de "deleznable" y ha mandado su cariño y apoyo a su compañero de partido. "Los discursos de odio tienen consecuencias. Basta ya", ha añadido. También el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciado que "el veneno que algunos vierten en los atriles se convierte en violencia en las calles". "Venimos avisándolo desde hace mucho. Intolerable", ha escrito en redes. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado que "esto es lo que están fomentando en este país". "De forma diaria y constante", y ha recordado al mismo tiempo que se trata de un "delito de atentado" de hasta cuatro años de cárcel. "Espero que la justicia actúe con toda la contundencia", ha expresado. De igual forma se ha expresado el vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, que ha señalado que el "odio de la ultraderecha lleva a las calles y frente a nuestras sedes son el germen de esta violencia". "Nos agreden por nuestras ideas", ha manifestado en X, mostrando al mismo tiempo su más absoluto rechazo y su apoyo a Olegario Ramón. Además, ha recalcado que el PSOE espera del PP una condena contundente. "Esa que aún no ha sido capaz de hacer", ha recriminado. Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha trasladado su cariño, afecto y respaldo a su compañero. "Es desolador comprobar como el fuego del odio que algunos alimentan se extiende por cada rincón. No nos callaron. No nos callarán. Somos más los demócratas luchando por la convivencia y el respeto", ha reivindicado en su perfil de la red social.