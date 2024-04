El abogado de la familia del soldado muerto en Cerro Muriano pide recusar al juez militar

El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado mes de diciembre junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano ha adelantado este viernes la petición de recusación del juez togado militar número 21 de Sevilla, a la vez que le ha pedido que archive el expediente disciplinario que le ha abierto por informar a los medios de comunicación sobre el caso. En su escrito de alegaciones al expediente, presentado esta jornada, el letrado Luis Romero ha defendido que ha hecho uso de su "libertad de expresión y opinión, el derecho de defensa y colaborando con el derecho a la libertad de información de los medios", a la vez que añade que en el expediente no se ha concretado cuáles de sus afirmaciones "vulneran el ordenamiento jurídico" y entiende que "no resulta ninguna responsabilidad disciplinaria" por su parte. Mientras, el abogado ha preguntado este jueves qué pasa con el teniente investigado por estos hechos, después de que el Ministerio de Defensa haya cesado al capitán que dirigió los ejercicios en los que murieron los dos militares y que está investigado, igual que un sargento. En este sentido, el letrado ha comentado que "cuando ocurre el fatal accidente, con las dos muertes del soldado y el cabo, que fue el día 21 de diciembre, al día siguiente el Ministerio de Defensa había informado de que el capitán había sido apartado del mando, y así lo creímos todos". No obstante, ha indicado que "desde enero comenzaron a llegar los rumores desde el cuartel de Cerro Muriano de que seguía activo totalmente y seguía incluso mandando en los mismos militares, incluso muchos de ellos participaron en ese ejercicio y corrió su vida un riesgo, y además muchos eran testigos", de modo que desde la acusación se empezó a hacer "las preguntas oportunas, por escrito, tanto al Ministerio de Defensa, como en ruedas de prensa y notas". PREGUNTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Al respecto, el abogado ha recordado que hace tres semanas dirigieron 35 preguntas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "que justo este miércoles llegó su contestación diciendo que no puede contestar ninguna de las preguntas, puesto que el caso está 'sub iudice'", a la vez que ha precisado que "cinco preguntas iban dirigidas respecto al capitán, que cuándo lo iban a cesar, que si era cierto que seguía mandando en los militares". Igualmente, Romero ha remarcado que preguntaban por el teniente, sobre el que "nada dicen", tras declarar hace más de dos semanas y "reconoció que lo habían cambiado solamente de compañía en Cerro Muriano, pero que seguía mandando en muchos de los soldados que participaron en el ejercicio aquel día", ha subrayado el letrado. En este caso, ha afirmado que el teniente sigue en el mando, "al no ser que haya habido alguna medida desconocida por nosotros", a la vez que ha manifestado que "el juez togado militar número 21 de Sevilla tiene entre sus potestades que cuando hay un militar investigado podría apartarlo del mando, como medida cautelar", pero "no lo ha hecho, y que nosotros sepamos, el Ministerio de Defensa, tampoco aún", ha apostillado. Tras defender que "la mayoría de las preguntas son de carácter administrativo o de contenido político", Romero ha adelantado este jueves que iba a "contestar al expediente disciplinario" que le ha abierto el juez togado militar número 21 de Sevilla, "por hablar con la prensa", cuando "no está declarado el secreto de las actuaciones", al tiempo que dijo que "se ha intimidado a los abogados de la acusación" con la apertura de "expedientes disciplinarios penales". A su juicio, "quieren tapar todo lo que ocurrió", que "está dando lugar, además, a saber no solamente la organización del cuartel de Cerro Muriano, sino de otros muchos, de las Fuerzas Armadas, con el recorte del presupuesto, la falta de medidas de seguridad y ahora toca a los abogados sufrir las consecuencias". Ante ello, ha avanzado que va a solicitar amparo al Colegio de Abogados de Sevilla y que este viernes iba a "quedar presentado el incidente de recusación contra el juez militar", al entender que "está siendo parcial y que hay una enemistad manifiesta" contra él.