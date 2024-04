Cs cree que Sánchez "no permitirá" que Illa gobierne para mantener el apoyo del independentismo

El líder de Cs en Cataluña y candidato al 12M, Carlos Carrizosa, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no permitirá" que el candidato del PSC, Salvador Illa, sea presidente de la Generalitat porque, a su juicio, el independentismo dejaría de apoyar a Sánchez. "El señor Sánchez gobierna España o el separatismo gobierna Catalunya. Es imposible que el señor Sánchez y el señor Illa gobiernen a la vez, porque el independentismo no lo consentirá", ha afirmado este viernes en declaraciones a periodistas. Carrizosa ha expresado en este sentido que las propuestas de Illa "están destinadas al más absoluto de los fracasos" porque, según él, no gobernará en Catalunya tras las elecciones del próximo mes de mayo. SISTEMA DE FINANCIACIÓN Preguntado por las declaraciones de Salvador Illa este jueves en una entrevista de 'Ser Cataluña' donde ha dicho que Sánchez está de acuerdo en mejorar el sistema de financiación autonómica, Carrizosa ha apuntado que Cs sí que aboga por un nuevo sistema "que sea suficiente para cubrir las necesidades de todos los catalanes". "Pero no vamos a entrar nunca en los agravios ni históricos ni basados en supuestos derechos históricos de nuestra comunidad", ha añadido Carrizosa, que ha abogado también por que el Estado --textualmente-- determine lo que cuestan los servicios en cada sitio y que haya dinero suficiente para esas financiación. DENUNCIA A GARRIGA A ANTIFRAU Preguntado por la denuncia de una diputada de Vox del Parlament a la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC) por gastos personales que el candidato al 12M, Ignacio Garriga, presuntamente cargó a la Cámara catalana, Carrizosa ha respondido: "Si eso es verdad, a mí no me extrañaría". "Vox es una escisión del PP, hace la misma vieja política de las corruptelas, de las corrupciones y de aprovecharse del dineros públicos", ha sostenido. Asimismo, ha señalado que Vox también le preocupa, en sus palabras, por cuestiones como "que básicamente sea un partido ultra con muchas propuestas que no son las propias de un partido liberal" como Cs, ha dicho. EXPULSAR A LOS MULTIRREINCIDENTES Carrizosa ha realizado las declaraciones a periodistas en el barrio del Raval de Barcelona, donde ha lamentado "la inseguridad ciudadana" en la zona. Así, en materia de seguridad, ha anunciado que las propuestas de Cs se basan en poner más agentes de los Mossos d'Esquadra en las calles, así como "una ley contra la ocupación ilegal y también acometer de una forma inmediata con los necesarios acuerdos con el Gobierno de España una nueva regulación de la multirreincidencia". "Debe ser obligatorio que se produzcan las expulsiones ya previstas en las leyes para aquellos delincuentes multirreincidentes", ha asegurado Carrizosa, que también ha criticado que se utilice la delincuencia para atacar, a su juicio, a todos los extranjeros.