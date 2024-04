Bruselas busca este viernes desencallar la negociación sobre Gibraltar con Albares, Cameron y Picardo

Bruselas acoge este viernes una reunión entre el vicepresidente de la Comisión encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo británico, David Cameron, a la que también asistirá el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y con la que se busca desencallar la negociación del acuerdo sobre el Peñón. "Estamos entrando en una fase sensible de las negociaciones y la reunión de mañana nos ayudará a avanzar en todos los temas importantes", indican a Europa Press fuentes comunitarias, mientras que desde el Gobierno español y el británico se han rebajado las expectativas a que se pueda anunciar este viernes el acuerdo. La idea, según explicó este miércoles el propio Sefcovic, que negocia en nombre de los Veintisiete el acuerdo que regulará la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, es hacer balance después de las 18 rondas que se han celebrado hasta la fecha desde que arrancó la negociación en octubre de 2021, sin que desde entonces hayan trascendido avances. "Estamos en una fase en la que creemos que debemos hacer balance político del proceso", sostuvo el socialista, incidiendo en que las conversaciones a nivel técnico están "en pleno apogeo". "Como hemos tenido bastantes negociaciones a nivel técnico, creo que ahora debemos avanzar con una evaluación de los progresos a nivel político", insistió, celebrando la "atmósfera constructiva" de las conversaciones. También Albares ha reconocido este jueves que en las últimas semanas se han producido "acercamientos importantes de nuestras posiciones con Reino Unido" en las reuniones a nivel técnico y ha considerado que por tanto "la situación empieza a estar ya madura" para que se produzca el encuentro. Por su parte, un portavoz del Gobierno británico explicó a Europa Press que Cameron prevé abordar "los asuntos más complejos" de la negociación con sus interlocutores europeos, si bien ni Londres ni Bruselas han querido detallar públicamente en ningún momento cuáles están siendo los principales escollos en la negociación. DOS AÑOS Y MEDIO DE NEGOCIACIÓN INFRUCTUOSA Bruselas negocia con Londres sobre la base del llamado Acuerdo de Nochevieja sellado entre el Gobierno español y el británico el 31 de diciembre de 2020. Dicho memorándum prevé la supresión de la Verja y la entrada de facto de Gibraltar en Schengen, para lo cual los controles fronterizos deberán trasladarse al puerto y el aeropuerto. Reino Unido rechaza que sean agentes españoles los que efectúen esos controles, de ahí que sobre la mesa esté una propuesta para que durante un periodo transitorio de cuatro años esta tarea recaiga en la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). El objetivo último, según se han encargado de defender tanto Londres como Madrid, es instaurar una zona de prosperidad compartida en el Peñón y el Campo de Gibraltar. Ambos gobiernos también han dejado claro en todo momento que el acuerdo no afecta de ninguna manera a sus respectivas reivindicaciones de soberanía sobre el Peñón. La reunión de los principales actores en esta negociación Sefcovic y Cameron, con la presencia añadida de Albares y Picardo como parte de las delegaciones europea y británica respectivamente, ha generado cierta expectación de que el acuerdo pueda estar próximo. NO HABRÁ ACUERDO ESTE VIERNES Sin embargo, Albares ha rebajado las expectativas. Aunque ha dicho que el acuerdo está "más cerca", ha dejado claro que "tal vez mañana no sea el día final, porque son cuestiones complejas" y habrá que proceder ahora a la redacción, "pero ya empezamos a estar cerca para poder tener un acuerdo sobre las líneas generales". También el portavoz del Gobierno británico ya dejó claro a Europa Press el martes que el acuerdo "no es inminente" sino que el objetivo del encuentro es proporcionar "una plataforma para avanzar aún más". Por su parte, Picardo ha sostenido que "es una oportunidad importante para progresar hacia la conclusión de un tratado", dando a entender igualmente que mañana no habrá acuerdo. "Afrontamos esta reunión de forma constructiva y con el deseo de que se avance en los temas, en la medida en que podamos hacerlo de forma segura y sin comprometer ningún aspecto de nuestros sacrosantos soberanía, jurisdicción y control", ha añadido en un comunicado. La reunión se producirá justo una semana después de que otro vicepresidente de la Comisión, el conservador Margaritis Schinas, pusiera en duda las opciones de llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas de junio, lo que generó malestar en el Gobierno y obligó al Ejecutivo comunitario a publicar un comunicado junto a Albares para defender que las conversaciones avanzan según lo previsto. Aunque en todo este tiempo ninguna de las partes ha querido hablar de una fecha tope para el acuerdo, lo cierto es que el calendario de los próximos meses parece ir en contra de la negociación. De no cerrarse en las próximas semanas, la celebración de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio dejaría la cuestión pendiente para la próxima Comisión Europea, que tomará posesión en noviembre. Además, Reino Unido tiene que celebrar elecciones generales antes de finales de enero de 2025, si bien se ha venido especulando con la posibilidad de que el primer ministro, Rishi Sunak, adelante la cita ante las urnas algunos meses. Por el momento, los sondeos son adversos a los conservadores y dan una amplia ventaja a los laboristas, aunque en una cuestión central como la de Gibraltar no hay diferencias entre los dos grandes partidos.