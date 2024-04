Bendodo ve a PSOE con "ventilador" para "reventar" comisión de caso Koldo cuando "Sánchez está de barro hasta el cuello"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este viernes al Partido Socialista de querer convertir la comisión de investigación sobre el caso Koldo en "la comisión del ventilador" tras poner de manifiesto su estrategia de "citar a personas que nada tienen que ver con la trama" y con ello "desviando la atención a dirigentes de las comunidades autónomas que no tienen ni una mancha de corrupción". "El señor Sánchez está de barro hasta el cuello porque esta trama salpica a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal más cercano", ha continuado argumentado Bendodo en rueda de prensa en Málaga junto al también diputado en el Congreso Sergio Sayas y la senadora Inmaculada Hernández. "Y mientras no se den todas las explicaciones en todos los ámbitos, el Partido Popular no va a parar", ha señalado el dirigente del PP al día siguiente de la conclusión del plazo sobre los planes de trabajo, listado de comparecientes y peticiones de documentación en el Congreso de los Diputados para la comisión de investigación sobre el cobro de comisiones de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Ha sostenido que, frente a la posición del PSOE que busca "implicar a todos los Gobiernos autonómicos de España", el trabajo parlamentario de investigación en el Congreso y Senado supone "el caso PSOE" por cuanto ha esgrimido que se investigará a "un ministro y su asesor que empezaron una trama que Sánchez conocía y está ocultando". El dirigente nacional del PP, con la premisa de que se trata de una trama "que afecta al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno más cercano del presidente del Gobierno", ha defendido "un trabajo muy serio" de su partido, que ha concretado en la elaboración de "una lista de más de medio centenar de comparecientes que guardan estrecha relación con el caso", a lo que ha sumado "que hemos cursado más de un centenar de peticiones de información". Bendodo ha apuntado que "al Partido Socialista se le ha roto el ventilador en este caso" mientras que ha blandido que "los cabecillas de la trama son los ideólogos que hicieron que Sánchez ganara las primarias", entre los que ha señalado que "son los que iban en aquel coche que Sánchez utilizó para recorrerse España, iba Sánchez, iba Koldo, Santos Cerdán y Ábalos", para concluir que "ésos que le hicieron ganar las primarias son los cabecillas de la trama. Ha sostenido que el PSOE con su listado de comparecientes "ha conseguido lo que pretendía: reventar la comisión de investigación en el Congreso", por lo que ha indicado que "la ha transformado en el camarote de los hermanos Marx" y con ello ha propiciado que "nada de comisión de investigación y mucho lodo". "Sánchez tapa y blinda", ha proclamado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, quien ha sugerido su desconcierto por cuanto el PSOE ha anunciado la citación de cerca de 80 comparecientes y entre éstos "no cita a Ábalos" para preguntarse seguidamente "qué tendrá que ocultar Pedro Sánchez o qué miedo tendrá de que Ábalos tire de la manta". Bendodo, quien ha explicado que "todo parte de él, de Ábalos y de Koldo, ha continuado afirmando que "eso es lo que nos tenemos que preguntar: qué tendrá que ocultar y qué miedo tendrán los socialistas a que Ábalos cante". SAYAS: LEGISLATURA MARCADA POR DOS TIPOS DE CORRUPCIÓN El diputado Sergio Sayas ha sostenido en la rueda de prensa que "es cierto que esta legislatura, la legislatura de Sánchez, está marcada por dos tipos de corrupción", entre las que ha incluido "la corrupción política que supone la transición corrupta de amnistía a cambio de poder", a lo que ha sumado "el caso PSOE, que implica a muchos ministerios, que implica a presidentes de comunidades autónomas, que implica a personas como la presidenta del Congreso de los Diputados, que implica incluso a la mujer del presidente". "El señor Sánchez no sólo no está dando ninguna explicación, sino que está tratando de construir aquí sí un muro que haga absolutamente opaco el acceso a la información", se ha lamentado el parlamentario popular, quien ha asegurado que "el Partido Popular va a exigir información, responsabilidades y transparencia". Sayas ha proclamado que su patido "va a ser alternativa con un plan de país" frente a un escenario que ha caracterizado por "la corrupción política de la cesión a quienes han pisoteado nuestra Constitución, a quienes han dado un golpe a la Constitución en Cataluña y frente a esa corrupción económica que supone el caso PSOE". La senadora Inmaculada Hernández, quien ha recordado su condición de senadora en representación de la Comunidad Autonómoca designada por el Parlamento de Andalucía, ha afirmado que "tenemos enfrente un Partido Socialista que está más perdido en tapar sus escándalos de corrupción y en seguir cediendo continuamente a los chantajes y a la ocurrencia de los independentistas". Hernández ha afirmado que "están en vilo" una serie de cuerpos de funcionarios, entre los que ha señalado a funcionarios municipales, de Administración local con carácter de habilitados nacionales, los interventores, tesoreros y secretarios, por cuanto como encargados de "velar por el cumplimiento de la justicia" por cuanto "Cataluña quiere quitarlo de un plumazo" ante el hecho de que "se negaron a poner la una de cartón para que la gente votase en el referéndum ilegal". "Cataluña quiere y exige a Pedro Sánchez que le cede las competencias sobre ello y en eso están", ha dicho al respecto. "No están en gobernar, no están en gestionar un país, no están en sacar proyectos", se ha lamentado, convencida de que "están en ceder a los independentistas todo lo que le piden y tapar sus casos de corrupción".