Zapatero, sobre un posible referéndum en Cataluña: "Tengo la intuición de que no va a haber"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado, sobre un posible referéndum en Cataluña como demandan los partidos independentistas, que no se dará pese a que se apruebe la ley de amnistía. "Tengo la intuición de que no va a haber", ha dicho. Así se ha expresado el exmandatario socialista en declaraciones a los medios tras presentar este miércoles en el Ateneo de Madrid el libro 'Crónica de la España que dialoga. José Luis Rodríguez Zapatero', al que también ha asistido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Precisamente, durante su intervención en el acto ha hecho una defensa sobre la ley de amnistía asegurando que esta medida es "muy buena" para España y que es "paz", ha sentenciado. En cuanto a aquellos que la critican porque aseguran que responde a un "pago por siete votos", Zapatero ha dicho que le parece "bien" y que eso es la democracia, "acordar, pactar". "Hubo un mandato el 23J que dice al PSOE y a los partidos nacionalistas e independentistas que hagan esto posible, que podamos tener en España un tiempo donde se supere el conflicto", ha afirmado, alabando al mismo tiempo el "mérito" y el "empeño valiente y necesario" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. También en declaraciones a los medios, Zapatero ha defendido que la democracia se ha construido en la historia "a base de amnistías y se reconstruye a base de amnistías y se consolida a base de amnistías porque le es propio de la democracia el perdón, la solución pacífica a los conflictos", ha subrayado. "NADIE PIENSA ESO EN EL MUNDO" Preguntado por las declaraciones del expresidente José María Aznar al considerar "absurdo" reconocer como tal al territorio palestino porque "no existe", Zapatero le ha recriminado tales afirmaciones insistiendo en que "nadie piensa eso en el mundo". "Lo tuve que escuchar tres veces, porque realmente es una opinión yo creo absolutamente excepcional. Nadie piensa eso en el mundo, en las resoluciones de Naciones Unidas, en todos los países europeos, se podrá debatir si hay que reconocerlo antes o después, pero el Estado Palestino es algo como aspiración, como objetivo, consagrado. Incomprensible", ha dicho. En este sentido, ha defendido que el reconocimiento del Estado de Palestina puede contribuir "decisivamente" a tener un horizonte "distinto al trágico, dramático, terrible" que se vive en Gaza y Oriente Medio y que será un "factor de paz". Por ello, ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que apoye este reconocimiento ya que, ha continuado, "España es un país con un compromiso muy fuerte con el mundo árabe y con Oriente Medio". Al hilo, ha considerado que la determinación de Sánchez de "ir rápidamente al reconocimiento del Estado Palestino" le parece "muy bien".