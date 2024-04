Tebas: Hay mil mejor que Rocha, pero no creo que pueda ganar otro con el sistema que hay

Madrid, 11 abr (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, confesó este jueves que cree que "hay mil mejor" que Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, pero que con el sistema que hay no cree "que pueda ganar otro", aunque garantizó que le apoyará "hasta el día que no avance en los cambios".

"Hay mil mejor que Rocha, pero no creo que pueda ganar otro con el sistema que hay. Yo puedo garantizar que Tebas apoyará a Rocha hasta el día que no avancen los cambios. Al momento que tenga alguna duda de Rocha y de su equipo, abandonaré el barco", subrayó el presidente en la presentación de la quinta edición del Congreso organizado por el ISDE este jueves donde definió a Rocha como "florero" en la época de Rubiales.

"Ha sido un florero en la época de Luis Rubiales. Una cosa es presidir y otra cosa es hacer. Antes había una guardia pretoriana y no le he visto ahí. A lo mejor tenía que haber hecho y denunciado, pero como muchos. Si hace porque está en la Comisión Gestora y no puede, si no hace porque no hace. Echó a Camps, a Cueto aunque fuera tarde", expresó Tebas que indicó que el TrIbunal Administrativo del Deporte (TAD), que se reunía este jueves no puede inhabilitar a Rocha.

"El TAD no puede inhabilitar y hoy se discute si se abre expediente a Rocha y a mí. A Rocha y no se le puede inhabilitar porque se le sancionaría por no convocar elecciones y ya las ha convocado. No creo que le vayan a abrir expediente", explicó.

Al ser preguntado por si la Real Federación Española de Fútbol debe seguir una línea continuista, Tebas afirmó que lo importante "es buscar soluciones", y añadió que lo primero que tiene que hacer es crear "un departamento de 'compliance'", un equipo encargado de supervisar el cumplimiento normativo de la organización.

"No es cuestión de continuismo o no; es buscar soluciones a un problema de un sistema de muchos años. Lo primero que tendrá que hacer el elegido es hacer un departamento de 'compliance' para evitarnos muchos disgustos. Y lo segundo, la implantación del voto secreto de verdad. En LaLiga yo no sé a quién vota la gente y eso implica libertad, no sometimiento, y trabajar mucho más para conseguir votaciones", subrayó.

Tebas reconoció que se enteró de la candidatura de Carlos Herrera cuando Roberto Gómez le entrevistó en casa de José Ramón de la Morena y remarcó que después de hablar con él se dio cuenta de que "no podía ser presidente de la Federación".

"Es legítimo lo que él quiere. Tampoco le he oído mucho criticar a la Federación estos años. He tenido una reunión con Carlos Herrera y después de hablar con él hora y media me di cuenta de que no podía ser presidente de la Federación. Me dijo ya había resuelto el problema de la Superliga porque había hablado con Florentino (Pérez) y el fin de semana era para Superliga y, entre semana, LaLiga. Le dije: "no te has enterado de nada". La solución no es un 'outsider' como Carlos Herrera y ni los otros", declaró

Sobre el Consejo Superior de Deportes (CSD), Tebas cuestionó su neutralidad, ya que remarcó que "tienen que intervenir conforme a la ley", y advirtió que las "instituciones tienen que ser independientes".

"Hablan de neutralidad y no sé si han sido tan neutrales. Lo que no me ha gustado es que el CSD tiene que intervenir conforme a la Ley cuando le corresponda. Las instituciones tienen que ser independientes, pero tienen que posicionarse con el bien. Ahora parece que todo el mundo sabía lo que estaba pasando y los que tenían que dar solución a las denuncias que poníamos quieren dar lecciones", indicó el dirigente, que reivindicó que si la Superliga está muerta será su último mandato y, si no, seguirá en el cargo.

Tebas explicó que lo del expresidente de la RFEF Luis Rubiales "no era un tema personal", pero el primero que tenía más ganas de que se fuera era él y matizó que el foco debe estar en plantear "construir lo que queremos".

"El primero que más ganas tenía de que se fuera Rubiales era yo. Me alegre por el Mundial femenino, pero apagué la tele porque no quería ver a Rubiales paseando una Copa por España. Lo venía denunciando en todos los lados. Rubiales ya es pasado, no me gusta hablar de él", dijo.

"Tenemos que plantearnos ya construir lo que queremos. Está claro que tiene que cambiar radicalmente la Federación. Lo que se ha demostrado es que no es un tema personal con Rubiales, era un tema cultural", comentó el presidente de LaLiga, que indicó que está "seguro de que van a salir más cosas" y explicó que no cree que haya riesgo de que a España le quiten el Mundial de 2030 que organiza junto a Marruecos y Portugal. EFE

jpa/sab