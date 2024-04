Sergi Martínez: "Salir del Barça era casi una necesidad"

Girona, 11 abr (EFE).- El alero Sergi Martínez (Rubí, 1999), cedido por el Barça al Bàsquet Girona, admitió en una entrevista con EFE que salir de la entidad azulgrana era "casi una necesidad", porque "siendo joven siempre quieres jugar un poco más".

"Saqué cosas súper positivas del Barça y estoy muy agradecido porque me lo han dado todo desde pequeño y no les puedo recriminar nada, pero necesitaba este cambio. Como jugador joven buscas un plus más y creo que era el momento necesario tanto para el club como para mí de separar este camino con una cesión", insistió.

Martínez admite estar "muy contento" en Fontajau, donde ha "recuperado ese 'feeling' que tanto necesitaba", según dice en esta entrevista con EFE a tres días de medirse a los culers, donde ha jugado desde que tenía "11 o 12 años" hasta el pasado verano.

El alero catalán se ha erigido en uno de los referentes del conjunto presidido por Marc Gasol, con unos promedios de 6,1 puntos, 6,4 rebotes, 1,2 asistencias, 10 de valoración y 27 minutos en 25 partidos. Es el cuarto mejor reboteador de la Liga Endesa, solo por detrás de Willy Hernangómez (7), Edy Tavares (6,8) y Chica Moneke (6,8).

En Fontajau, donde coincide con el base Juani Marcos y el escolta Michael Caicedo, también cedidos por el Barça, ha conseguido sus topes en la ACB de puntos (13), rebotes (13) y valoración (25: en la derrota de hace dos semanas en la pista del Unicaja por 111-80). Afirma que tiene "ganas" de que llegue el encuentro de este domingo.

Pregunta: ¿El encuentro será emotivo en el plano personal?

Respuesta: Siempre es especial jugar contra el equipo que te lo ha dado todo, que te ha criado desde pequeño, pero al final no deja de ser un partido como los otros, otra final que afrontamos con el objetivo de sumar otra victoria.

P: Fueron casi 150 partidos con el Barça entre la Liga Endesa y la Euroliga y dos títulos de la ACB y dos de la Copa del Rey: ¿Grandes recuerdos?

R: Sí. Al Barça le tengo que dar las gracias mil veces porque es el club que me lo ha dado todo. El club de mi vida. Ahora estoy en una situación diferente, cedido en el Girona, y tengo que defender estos colores y este escudo y esta ciudad. El domingo lo voy a representar con mucho orgullo.

P: ¿Cómo ves al Barça? Viene de ganar al Madrid.

R: Les veo bien, la verdad. Siempre es difícil cambiar de entrenador. Yo tuve a Roger [Grimau] de asistente en el Barça B. No lo conozco como entrenador principal, pero es muy buena persona en el trato personal y como entrenador lo está haciendo bien. Está haciendo un buen trabajo y están aspirando a grandes cosas. También he tenido a Saras [Jasikevicius] y son dos entrenadores de personalidades diferentes. Se ve por las cámaras en los partidos. Pero les veo bien: un gran equipo que lucha por todos los títulos.

P: ¿Son candidatos a la Liga Endesa y la Euroliga?

R: Al final es un gran equipo con grandes jugadores y dentro de lo que cabe están haciendo una buena temporada. Aún queda un partido de la fase regular de la Euroliga y unos cuantos en la ACB, pero están arriba, compitiendo de tú a tú con los equipos que están arriba. Ojalá les vaya bien hasta final de temporada porque es un equipo al que le he tenido cariño, al que le tengo cariño y al que siempre le voy a tener cariño.

P: Estuviste en las tres últimas 'Final Four', con derrotas en la final y en semifinales: ¿si la cuarta va a la vencida sentirás más alegría o envidia?

R: Me hubiera gustado ganar una Euroliga con el Barça porque es algo muy difícil. Es un éxito que pocos jugadores han conseguido. Pero no soy rencoroso ni egoísta. Si la ganan estaré contento por ellos. Tengo grandes amigos en el Barça. Me alegraré mucho.

P: El Girona suma ahora tres derrotas seguidas. ¿Cómo afrontáis el partido del domingo?

R: Con ganas. Durante la semana hacemos un gran trabajo, pero sí que es verdad que hemos pecado un poco en la ejecución. En los partidos. A ver si Fontajau nos ayuda. Aquí hemos jugado grandes partidos, con la gente cerca. Nos empujan a estar concentrados los 40 minutos del partido.

P: El partido del Palau se saldó con un 115-78, la derrota más clara del Girona en la ACB...

R: Nos pasaron por encima en el primer partido. Ahora queremos demostrar que podemos competir ante grandes equipos como ya hemos demostrado otras veces.

P: Son tres triunfos de renta sobre el descenso a falta de seis jornadas. ¿Será suficiente?

R: Nos tomamos cada partido como una final y queremos sumar las máximas victorias posibles lo antes posible. Quedan pocos partidos y para nosotros son finales.

P: ¿En el plano personal cómo valoras este curso?

R: Estoy contento. Era una de las cosas principales que quería recuperar como jugador. En el Barça tenía que aceptar la situación y el rol que tenía, pero yo quería otro rol. Voy a cumplir 25 años y quería sentirme importante. Volver a disfrutar de este baloncesto que igual no estaba disfrutando tanto.

P: ¿Lo has conseguido?

R: Sí, sí, sí. El Girona me está dando muchas cosas positivas. Es diferente a un equipo como el Barça, pero dentro de lo que cabe estoy muy contento de la decisión de decantarme por el Girona. Es un club pequeño, pero es un gran club, con una organización de 10, una afición de 10 y una ciudad de 10.

P: Salir del Barça era casi una necesidad, pues.

R: Sí. Llevaba ya tres años sufriendo y quería jugar un poco más: siendo joven siempre quieres un poco más. Saqué cosas súper positivas del Barça y estoy muy agradecido porque me lo han dado todo desde pequeño y no les puedo recriminar nada, pero necesitaba este cambio. Como jugador joven buscas un plus más y creo que era el momento necesario tanto para el club como para mí de separar este camino con una cesión.

P: Debió ser duro salir...

R: Cuando tienes que irte de casa siempre tienes esa espinita y ese toque de pena de dejar toda tu vida. Siempre te da un poco de miedo y de curiosidad, de no saber adonde vas, se abren las puertas a un mundo nuevo que desconoces, pero sinceramente me he dado cuenta de que el baloncesto es baloncesto en todos los lados. Aquí he recuperado estas ganas, el sentirme jugador, jugador importante, jugar minutos. Fue una muy buena decisión venir a Girona. Estoy genial aquí y estoy muy agradecido también.

P: Antes de salir del Barça renovaste hasta 2025: ¿dónde te ves la temporada que viene?

R: Amigos y familiares me lo preguntan y contesto que no quiero preocuparme de esas cosas ahora mismo. Cuando acabe la temporada y cuando el Barça acabe la temporada hablaré con mi representante, con el Barça y con quien tenga que hablar. Será escuchar ofertas, escucharlo todo y a partir de ahí decidir. Ahora me centro en acabar lo mejor posible en Girona tanto en lo personal como en lo colectivo. Cuando acabe todo ya se verá la decisión que se toma y ya se verá mi futuro. EFE

