Los 'comunes' logran para Jaume Asens el segundo puesto de la candidatura de Sumar a las elecciones europeas

MADRID/BARCELONA (EUROPA PRESS) Los 'comunes' han acordado con Sumar disponer del segundo puesto de la candidatura a las elecciones europeas, que ostentará el exdiputado Jaume Asens, según han señalado a Europa Press fuentes de la formación catalana. De esta forma, la lista de Sumar para los comicios comunitarios comienza a esclarecerse en los primeros puestos de salida, una vez que esta tarde también se ha pactado con Compromís que tendrá el puesto número tres y elegirá a su representante por primarias. La cabeza de lista ya estaba definida con la propuesta, por parte de Sumar, de la hasta ahora directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán. En consecuencia, el proyecto liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, otorga a los 'comunes', uno de sus principales aliados, el puesto número dos pese a que se había especulado que podría ser también cuota de Sumar. Esta segunda plaza recae en Asens, que fue proclamado por los 'comunes' como su principal candidato, y que desempeñó la tarea de negociador de Sumar con las formaciones catalanas para la investidura. QUEDA POR DEFINIR EL RESTO DE PUESTOS Ahora queda por esclarecer la posición de otras formaciones como IU, que demandaba estar en puestos de salida, Más Madrid y Verdes Equo. De esta forma, aún queda por definir el cuarta plaza de la lista, otro de los considerados puestos de salida, y si será para alguna de estas organizaciones o para un representante de Sumar. Los partidos y Sumar habían planteado esta semana como fecha clave para definir la configuración de la lista y las negociaciones se habían tensado en estos días. Por ejemplo, Compromís había marcado que su prioridad era el acuerdo con Sumar, aunque no descartaba ir por solitario si no disponían de un puesto destacado que les aseguraba un representante en la Eurocámara. Finalmente, han alcanzado un pacto este jueves, el último día que habían marcado para esa decisión. La ejecutiva de la formación valenciana ha aprobado por 19 votos a favor, una abstención y un voto en contra el acuerdo con Sumar, que permitirá elegir a Compromís a su candidato a la lista sin tener en cuenta las cuotas de género. En los próximos días se llevará a cabo una votación entre la militancia para ratificar o no el acuerdo. Para elegir a sus representantes en la candidatura a las europeas, Compromís celebrará unas primarias abiertas a la ciudadanía que comenzarán el próximo lunes con la presentación de candidaturas y se concluirán con la votación el 27 de abril. Mientras, IU se había quejado el lunes de que los contactos estaban en punto muerto y aspiraban, como formación estatal, ocupar una posición lo más arriba posible en la lista.