La Fiscalía pide "el debido respeto" ante las declaraciones de Rato en el juicio por el incremento de su patrimonio

La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha pedido respeto a su trabajo después de que recibir continuas críticas a su trabajo por parte del exministro Rodrigo Rato, a quien se le juzga por el presunto incremento ilícito de patrimonio. En esta 42 sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, el exministro ha lanzado continuas alusiones a la Fiscalía, a la que ha acusado de sostener delitos sobre su persona sin fundamento. El momento más tenso de la sesión ha llegado cuando tras el enésimo ataque a la labor de la Fiscalía Anticorrupción por hacerle responder sobre movimientos que, a su juicio, son claros, Lorente ha tomado la palabra para indicar que a la acusación se le "debe el debido respeto", a lo que Rato ha respondido que "el respeto se gana". "Después de 9 años --de causa-- tengo el respeto con ustedes que tengo que tener", ha añadido. La magistrada ha intervenido para matizar que hasta el momento nadie había faltado el respeto a nadie y que en ese caso sería ella quien se ocuparía. "Señora presidenta, no le voy a hablar del tiempo, pero esto realmente es sorprendente. Alguien tendrá que decirlo, porque todos somos mayorcitos de edad. Es decir, que la Administración española nos pida respeto y no sepa que las cotizaciones de las monedas cambian, pues ¿qué quiere que le diga? No se lo puedo creer", ha insistido Rato. "UN DESATINO MONUMENTAL" Este rifirrafe ha tenido lugar después de que el exministro de Economía de la era Aznar cargara contra la Fiscalía acusándola de actuar en la instrucción "con impunidad" y lamentara que sus fallos no conlleven responsabilidad. "Es tremendo, por qué tengo que demostrar que no soy una persona, (...) no puedo entender que la Administración Pública en ámbitos penales utilice prácticas inquisitoriales de demostraciones negativas", ha señalado a preguntas de su abogada en relación a si era o no quien estaba detrás de LA mercantil irlandesa Red Rose Investment por cuyos saldos la Fiscalía le imputa 3,7 millones de ganancias no declaradas. Al hilo, Rato ha subrayado que esa sociedad no es suya --"no hay ninguna prueba en ningún sitio de la causa, después de nueve años, que relacione esta sociedad conmigo"-- y que todo "es un desatino monumental". Además, ha recalcado que la Agencia Tributaria conoce todas sus finanzas desde el año 2012-2013, "y lo conoce no porque ella lo descubra" sino porque él informó voluntariamente. "Eso es un hecho que está comprobado en mis declaraciones del 750 y el 720 --modelos relacionados con la amnistía fiscal--. "Entonces, selectivamente, a la Agencia Tributaria unas veces y a la Fiscalía otras veces, se les olvida una parte. Depende de cómo les vaya. Se van olvidando trocitos, para ver si pueden mantener acusaciones y mantienen vivo el tema", ha llegado a asegurar. Al igual que ha rebatido ese apunte de la sociedad Red Rose Investment, Rato ha ido desgranando en el día de hoy apunte a apunte todos los movimientos que la Fiscalía pone en entredicho de los años 2013, 2014 y 2015. LA AMNISTÍA FISCAL Antes, al inicio de la jornada, ha dedicado tiempo a hablar de la declaración tributaria especial (DTE) --amnistía fiscal-- para asegurar que se acogió a esa regularización porque pensó que "era el camino más fácil" para aflorar las sociedades que tenía en el extranjero --Vivaway, Red Rose Financial y Wscastle--. "Probablemente me equivoqué, vistos los resultados. Cuando esta regularización se plantea, pues yo me sumo a ella con el ánimo de, no sólo de regularizar, como la palabra indica, no hay mayores secretos, sino de repatriar el dinero a España", ha explicado. Y ha apuntado que justo en 2012, cuando la presenta, ya tiene una situación personal compleja porque le abren causa en la Audiencia Nacional y eso podía tener "consecuencias de responsabilidad civil". "Podía tener una presión desde el punto de vista de mis bienes, ¿no?, de salvaguardar mis bienes o mantenerlos alejados y, sin embargo, no lo hice", ha apostillado. En este sentido, Rato ha indicado que declaró todo lo que debía declarar, en contra de lo que sostiene la Fiscalía, y ha atacado al Ministerio Público explicando que desconoce "cuál es la habilidad de estos señores para juzgar la rentabilidad de las carteras". "No sé yo si son expertos en eso, no parece que lo sean", ha apostillado. Entre los asuntos a estudio de la Fiscalía estaba también si Rato debió declarar rentas provenientes de campañas de publicidad de la sociedad Cor Comunicación. Al respecto, una vez más el exministro se ha escandalizado señalando que el argumento de la acusación era "peregrino" porque a su juicio sostiene que "dos sociedades del Ibex --La Caixa y Banco Santander-- falsificaron su contabilidad" para darle a él "un sobresueldo". "Bueno, demencial", ha indicado. EL BLANQUEO DE BOLSAS EN EL EXTRANJERO Tras analizar determinados apuntes financieros, la defensa del exministro se ha centrado en atacar el presunto blanqueo de bolsas de patrimonio en el extrajero. Su abogada ha recordado que la acusación le achaca el uso de "técnicas refinadas de ocultación" como el decalaje, las anulaciones o el crédito lombardo. Rato ha tirado de socarronería para responder y ha señalado que eso de las técnicas refinadas es "literatura pretenciosa y cursi", y que el crédito lombardo es lo que su abuela "llamaba una pignoración". "Lo que hice con las acciones de Lazard es una pignoración. Pides un préstamo sobre unos activos y el banco te da menos de su valor y te cobra un interés. Entonces, no hace falta que vengamos aquí a ser expertos en lenguaje pretencioso, llamémoslo como es", ha señalado. Así, ha apuntado que él no ha ocultado nada y que la prueba es que él ha aflorado patrimonio voluntariamente. INFORME DE RIESGOS FINANCIEROS Tras esto, la defensa se ha focalizado en rebatir el informe de riesgos financieros realizado en abril de 2015 por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), y ha aseverado que no tenía estructuras opacas y Hacienda "sabia perfectamente que era falso". En la jornada de este jueves, la defensa de rato también le ha preguntado por los registros en su domicilio y oficina. Cabe recordar que su abogada en cuestiones previas sostuvo que se hizo acopio de documentación sin tener en cuenta si tenía relación con la causa, y pidió la nulidad del procedimiento. Rato ha explicado que se volcó material personal y no solo profesional. Tras esto, la defensa ha solicitado seguir al día siguiente dado que el nuevo bloque del interrogatorio sería denso, ante lo que la presidenta de la Sala se ha sorprendido. Finalmente, tras un receso, el juicio ha continuado con la declaración como acusado de Santiago Alarcó, excuñado de Rato. La declaración del exministro continuará el próximo lunes, cuando se espera que dé cuenta de los contratos de publicidad de BFA/Bankia con Publicís y Zenith Media. LA DECLARACIÓN DE ALARCÓ Por su parte, Alarcó sólo ha respondido a preguntas de su defensa y ha explicado que efectivamente realizó una transferencia de 920.000 desde su cuenta a Rato de forma voluntaria y que se trataba de un préstamo. Además, ha negado haber conocido cuentas o sociedades de su excuñado y ha apuntado que no gestionó compañías ni realizó transferencias por el exministro. "No tenía poder de nada", ha explicado. Por otro lado, ha negado que realizara una segunda transferencia de 120.000 euros a Rato. Ha explicado que la hizo el fondo Rubicon por asesoramiento sobre todo "verbal". Cabe recordar que Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La Fiscalía pide para él una pena de 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.