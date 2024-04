JJpD reclama nuevamente la renovación del CGPJ: "Las excusas que se ofrecen no pueden aceptarse"

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han pedido nuevamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que continúa en funciones cumplidos más de cinco años y recriminan que las excusas que se ofrecen "no pueden aceptarse ni admitirse". En un comunicado, el secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia ha insistido en que "no hay justificación" para que se mantenga al órgano de gobierno de uno de los tres poderes en su actual y "prolongada interinidad". "Es inaceptable que se maltrate de este modo a instituciones de su relevancia", recoge el texto. En este sentido, rechazan las excusas que las formaciones políticas ofrecen, "inacabables y cambiantes", y aseguran que "no pueden aceptarse". "Ni tampoco puede admitirse, en un Estado de Derecho, que se ponga como condición para cumplir una ley su modificación, máxime cuando deriva de un mandato constitucional", afean. JJpD ha pedido a las presidencias de ambas cámaras la convocatoria inmediata de plenos para "superar la anomalía democrática que supone que el Consejo General del Poder Judicial siga en funciones tanto tiempo" cuya situación, aseguran, "perjudica a la sociedad, a profesionales del derecho y a la organización judicial, pues múltiples vacantes no pueden cubrirse. Es el momento de renovar y volver a la normalidad", reclaman en el comunicado.