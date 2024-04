Gamarra dice que "no tiene ningún sentido" llamar a Ayuso a la comisión del Congreso salvo que se quiera "un circo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que "no tiene ningún sentido" que se llame a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o a su pareja Alberto González, a la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario que se ha creado en el Congreso salvo que, según ha dicho, se quiera "un circo". A su entender, lo que está haciendo el PSOE en la Cámara Baja es "una comisión de ocultación para intentar tapar sus vergüenzas". Así se ha pronunciado a pocas horas de que se cierre el listado de comparecientes de esa comisión del Congreso. A la espera de ver lo que propone el PSOE, ERC ha solicitado que Ayuso comparezca --junto a Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado, entre otros-- y Sumar también ha avanzado su intención de citarla. Al ser preguntada si, en caso de que se llame a Ayuso y su pareja en el Congreso, el PP pedirá que acuda la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Gamarra ha indicado que eso "no tiene ningún sentido salvo que alguien quiera realmente que no se investigue y lo único que quiera sea un circo". Además, la dirigente del PP ha asegurado que "no tiene nada que ver una cosa con la otra", si bien ha dejado claro que el PP se plantea pedir más comparecientes en el Senado conformen recaben información porque es una "investigación abierta". BENDODO: "SE EQUIVOCA" EL PSOE SI CITA A AYUSO De la misma manera, el portavoz del PP en la comisión de investigación del Congreso, Elías Bendodo, ha subrayado que lo que están investigando es "un caso de corrupción que afecta al Gobierno de España, al PSOE y al entorno del presidente". "Si ese partido quiere desviar la atención y meter a todo el territorio en el mismo saco, se equivoca", ha avisado Bendodo en una rueda de prensa en el Congreso para presentar el listado de 67 peticiones de comparecencia y el centenar de peticiones de documentación que va a registrar el Grupo Popular en esa comisión. Además, Bendodo ha subrayado que "hay normativa suficiente que dice que evidentemente los temas que afectan a cuestiones de gobiernos autonómicos deben despacharse en los parlamentos autonómicos", ha asegurado, para añadir que el PP ha citado al ministro Víctor Ángel Torres y Francina Armengol no por ser presidentes de Canarias y Baleares sino como "personas con las que contactaba Koldo". GAMARRA: "COMPROMISO" DE LLEGAR "HASTA EL FINAL" En declaraciones a los medios tras una visita al taller de costura de APRAMP, donde ha anunciado una proposición de Ley integral contra la trata de personas, Gamarra ha señalado que el PP ha impulsado en el Senado "una verdadera comisión de investigación". "Lo que está ocurriendo en el Congreso es una comisión de ocultación para intentar tapar el PSOE sus vergüenzas en el ámbito de la corrupción económica que le acorrala en el marco de ministerios y de la propia estructura del Partido Socialista", ha aseverado. Gamarra ha insistido en que los listados de comparecientes y documentación son "abiertos", de forma que si se hacen más peticiones "lo determinará la investigación judicial que está abierta y la investigación parlamentaria que acaba de comenzar". "Lo que sí que podemos decir a los españoles es que tenemos un compromiso con ellos de que se llegue hasta el final y se sepa la verdad. Y que se sepa la verdad de toda la corrupción que está acorralando al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE", ha manifestado. "A LA POLÍTICA AUTONÓMICA LA CONTROLAN LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS" Ante el hecho de que el PP no quiera que el Congreso investigue lo que compete a las CCAA --porque debe hacerse en Parlamentos autonómicos-- pero haya citado a Armengol o Salvador Illa, Gamarra ha señalado que "a la política autonómica la controlan los parlamentos autonómicos" y ha añadido que la actuación del PP es "totalmente coherente". En este sentido, ha señalado que "la política nacional" debe controlarse en el Congreso y el Senado y, en este caso, personas como Illa era "el ministro de Sanidad" durante la pandemia y lo que conocen "de la trama del PSOE" hace "referencia al Ministerio de Sanidad" que él dirigía. En el caso de Armengol, que fue presidenta de Baleares, o el ministro Torres, que fue presidente de Canarias, ha señalado que "hay una investigación en el ámbito de la Fiscalía Europea" en relación a las contrataciones de material sanitario.