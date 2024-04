El jurado considera probado que el acusado asesinó a su padre en Albolote (Granada)

Un jurado popular ha considerado probado que el hombre de 48 años que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Granada acabó con la vida de su padre en Albolote, en marzo de 2022, usando un pico de obra cuando lo iba a acompañar a una cita de salud mental. La Fiscalía ha solicitado que sea internado en un centro psiquiátrico por un plazo máximo de 25 años en aplicación de la eximente completa de la responsabilidad penal por anomalía o alteración psíquica. Los miembros del jurado, que se retiraron a deliberar esta mañana, han leído su veredicto pasadas las 18,00 horas en la Audiencia Provincial con presencia de las partes y han determinado que el acusado actuó con alevosía y ensañamiento, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. Tanto la Fiscalía como las otras dos acusaciones personadas en la causa, ejercidas por los distintos nietos del fallecido, han solicitado internamiento en un centro psiquiátrico por entender que en este caso concurre la eximente completa de la responsabilidad penal por anomalía o alteración psíquica, extremo que, según las mismas fuentes, vendrá reflejado en la sentencia que redacte el magistrado-presidente con la medida de seguridad que se le aplique. Durante su declaración en la primera sesión del juicio, el acusado se declaró no culpable afirmando que no recuerda nada de lo ocurrido y que mantenía una "relación fenomenal" con su padre, sin que hubieran discutido en su "vida". La acusación particular que ejercen dos nietos de la víctima, hijos del procesado, se ha adherido a la solicitud de la Fiscalía y la otra acusación que ejercen otras dos nietas ha mantenido su petición de internamiento por 30 años. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución o, en caso de ser considerado culpable de haber dado muerte a su padre, la aplicación de la citada eximente. Los hechos se remontan a las 9,30 horas del 30 de marzo de 2022, cuando la víctima, de 76 años, se dirigió al domicilio de su hijo en Albolote con la intención de acompañarlo al centro de salud de Atarfe a una cita en el área de salud mental. En el interior del garaje del citado inmueble, y en medio de una discusión, el hijo presuntamente empezó a "golpear a su padre" y posteriormente habría cogido un pico de obra metálico con el que supuestamente le agredió "reiteradamente" en la cabeza y en la parte superior del tórax hasta que "se desplomó cayendo al suelo", según el relato de la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.