Carrizosa (Cs) culpa a Sánchez de las conclusiones del Abogado del TJUE: "Ha amnistiado a Puigdemont"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar respalde al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, respecto al recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerle como eurodiputado: "Ha amnistiado a Puigdemont". "Esto se produce en un contexto político que tiene cierta explicación y que es, ni más ni menos, que el señor Sánchez ha amnistiado, está pretendiendo amnistiar, al señor Puigdemont y eso, como es lógico, acaba influyendo en algunas instituciones europeas o personas representativas en las instituciones europeas", ha afirmado en declaraciones en Bruselas junto con el eurodiputado de Cs Jordi Cañas. Carrizosa ha sostenido que la opinión del Abogado General del TJUE "no es la que debe acabar prevaleciendo", y le ha pedido que ratifique el criterio del TJUE, que consideró inadmisible el recurso de Puigdemont. JORDI CAÑAS Por su parte, Cañas ha afirmado que la opinión del Abogado General del TJUE no es vinculante, y se produce "en un contexto facilitado por Pedro Sánchez", a quien ha acusado de haber intercededido para que el entonces presidente del Parlamento Europeo David Sassoli permitiese que Puigdemont recibiese el acta de eurodiputado. "Seguramente hay un ecosistema creado por Pedro Sánchez que ha probablemente influido en esta decisión del Abogado General. Pero hay que dejar muy claro esto: es una opinión no vinculante", ha insistido Cañas.