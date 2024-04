Carmelo Ezpeleta define el acuerdo con Liberty Media como "importante"

Austin (Estados Unidos), 11 abr (EFE).- El español Carmelo Ezpeleta, CEO de la empresa gestora del mundial de MotoGP Dorna Sports, ha definido el acuerdo de compra de acciones por parte de Liberty Media como "un acuerdo importante".

"Que una compañía como Liberty Media haya pensado que MotoGP es un deporte interesante de conseguir, por lo que se ha conseguido hasta ahora, es una buena idea y algo que hará que mejoremos junto a ellos más adelante, porque hasta finales de año no haremos nada con ellos", explicó Ezpeleta.

El CEO de Dorna Sports aclaró que el acuerdo "no afecta en nada a las carreras, en absoluto, sí afecta al crecimiento de MotoGP a nivel comercial y a nivel general, de todas las cosas".

Sobre el acuerdo y la posibilidad de ir junto a la Fórmula Uno, Carmelo Ezpeleta fue sincero al decir que "es difícil". "Llevamos tiempo pensándolo, pero no es fácil que suceda por varias razones, aunque nunca digas que no, pero ahora mismo no lo tenemos en perspectiva".

En lo que a las similitudes y diferencias se refiere, fue claro al asegurar: "Nos hemos copiado cosas unos de otros, si bien está claro que ellos son más grandes que nosotros a nivel de negocio, porque ahí están las cifras, pero no tiene nada que ver lo grande que seas como negocio con lo que es el deporte en sí, que es lo que nos interesa y nosotros queremos explicar mejor nuestro deporte y en eso es en lo que estamos".

A sus 78 años, Carmelo Ezpeleta dijo: "Me gusta lo que hago y creo que todavía puedo aportar algo".

Y, en cuanto al valor de negocio, cifrado en 4.200 millones de euros, recordó que "en 1992 costó hacer un acuerdo con la FIM para los derechos de televisión y luego el acuerdo con Ecclestone". "En ese momento fueron 50 millones de dólares, o algo así, y ahora alguien que entiende de esto ha considerado que vale esto y yo estoy contento".

Por su parte, Carlos Ezpeleta, Director Deportivo de la competición, aclaró que el acuerdo "no cambia nada, no hay nada en la vida que sea perfecto". "Pero digamos que el foco de atención al que atendemos claramente es que lo más importante de todo es el campeonato y ya hemos empezado a trabajar en el reglamento de 2027, por lo tanto, cambios habrá, pero no serán cambios que estén impulsados por esta operación, serán cambios para seguir mejorando".

"Pensamos que seguimos teniendo de largo el mejor 'Motorsport' del mundo y creo que los aficionados lo único que verán será que habrá más gente que pueda compartir la misma afición que ellos", continuó Carlos Ezpeleta.

De las sinergias entre MotoGP y la Fórmula Uno dijo: "Ahora, de momento, no hay nada, porque como decíamos, el acuerdo no se cerrará hasta finales de año, pasarán nueve meses en los que se cierre todo el proceso de competencias y, después seguramente seamos más amigos de lo que éramos antes, pero no es que seamos menos enemigos, somos un producto completamente complementario a la vez que somos independientes y diferentes y tenemos públicos y aficionados diferentes, creemos que seguirá siendo así en el futuro".

De las diferencias entre una y otra competición de motor, Carlos Ezpeleta dijo: "ellos lo que han hecho es un trabajo muy bueno durante estos últimos años de crecimiento hacia nuevos aficionados, que es también lo que se está intentando aquí, en MotoGP, y ya se ha visto el año pasado, con crecimientos muy importantes en audiencias tanto en soportes digitales como presencial en los circuitos, y hay que hacer un trabajo para que el deporte trascienda a formar parte de la cultura del día a día, en eso es en lo que estamos trabajando y lo que se está consiguiendo en MotoGP".

"La Fórmula Uno claramente tiene unos valores muy importantes de lo que es la industria del automóvil que en MotoGP es menos importante, por eso el negocio es tan significativo, pero a nosotros, sólo que se nos compare con ellos ya es un orgullo, porque hace diez o quince años se nos comparaba con otros deportes pero no con la Fórmula Uno, y el hecho de que haya esa comparación es un desafío y también un halago", redundó al respecto.

En cuanto a la intervención de Bruselas, Carlos Ezpeleta fue claro al señalar: "ahora están trabajando nuestros accionistas actuales con Liberty, es un proceso que durará aproximadamente unos nueve meses, y estamos muy confiados en lo que dicen los expertos, será un trabajo para ellos y no podemos comentar nada, pero podemos confiar en que todo saldrá bien". EFE

JLL/jl