Bolaños, sobre el respaldo del Abogado TJUE a Puigdemont: "No tiene efectos prácticos, ya se le reconoció eurodiputado"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que el respaldo del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al recurso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, contra la negativa inicial de la Eurocámara a reconocerle el escaño tras las elecciones europeas de 2019 "no va a tener efectos prácticos, porque ya se le ha reconocido su condición de eurodiputado". De esta forma ha reaccionado Bolaños este jueves al ser preguntado si el Gobierno cree que el pronunciamiento del Abogado General del TJUE da más fuerza política y judicial al expresidente de la Generalitat. El ministro, que ha mostrado su "máximo respeto" al procedimiento en marcha, ha subrayado que las conclusiones del Abogado General son "coincidentes" con la jurisprudencia del TJUE "durante los últimos años". "Y por eso, este procedimiento, sea cual sea su resultado final, no va a tener efectos prácticos, porque la realidad es que el Parlamento Europeo, acorde al criterio del propio Tribunal Europeo, ya reconoció el acta de eurodiputado y sus efectos al señor Puigdemont. Con lo cual, este procedimiento, sea cual sea el resultado, no va a tener efectos prácticos, porque ya se le ha reconocido su condición de eurodiputado", ha zanjado en declaraciones a los medios tras firmar un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios de la Administración de Justicia. El dictamen del Abogado General contradice una sentencia previa en primera instancia de julio de 2022, cuando el Tribunal General de la UE consideró inadmisible el recurso de Puigdemont y del exconsejero catalán Toni Comín al considerar que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central. Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo, que, sin embargo, sigue en sus sentencias la línea marcada por las conclusiones en la gran mayoría de casos. Con todo, si la sentencia que se dictará en unos meses confirma la orientación del Abogado, en la práctica no tendrá consecuencias puesto que Puigdemont y Comín ocupan sus respectivos escaños desde enero de 2020. Este mismo jueves, Puigdemont ha celebrado que el Abogado General del TJUE le respalde en sus conclusiones respecto a su recurso, afirmando que "si se acaban confirmando, habrá muchas lecciones a sacar".