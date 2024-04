Acosta se muestra contento de la atención que suscita

Austin (Estados Unidos), 11 abr (EFE).- El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) se muestra contento de la atención que suscita esta temporada pues asegura que "al final es bueno para los patrocinadores".

"Es bueno sobre todo para Murcia, para las empresas de allí que son casi todas las que me respaldan y creo que es bueno para todo el mundo".

"Desde los cuatro años que ya llevo aquí… el primer año ponían que iba a saltar a Honda como compañero de Marc Márquez y es lo de cada año, es lo que intenta la prensa, es lo que da juego a MotoGP y creo que esto es importante", señala sobre su papel destacado en este inicio de campeonato.

"Si un problema tiene solución, no es un problema. Y si no tiene solución, hay que vivir con ello y ya está, por lo que solución espero que no tenga, porque sino querrá decir que ha ido mal la cosa. Creo que hay que saber vivir con ello y tirar para adelante", explicó sobre su destacado 'rol' actual.

Después de Portugal dijo: "pensando que hice un cuarto, porque al final yo no estuve luchando por ese podio, yo no luché por hacer tercero, pero como dije, haciendo tercero o haciendo cuarto habría estado igual de contento. '¿Que me hubiera gustado subir al podio luchando con los de delante y peleando con Maverick? ¡Pues claro que sí!', pero al final es lo que se dio, hay que estar allí para tener esas opciones, así que contento por haber tenido ese primer podio, pero también con ganas de luchar de verdad por un podio".

"Tenemos que estar tranquilos, que aquí Jack -Miller- hizo bastante buen fin de semana el año pasado, quitando la caída de la carrera, y hay que estar tranquilo y seguir aprendiendo de ellos", continuó Acosta, quien recordó que este fin de semana habrá que ver "cómo están los baches, cómo está el nuevo asfalto y qué viento tendremos, que parece será fuerte".

"La moto ha mejorado y creo que podemos conseguir mejores resultados que en el pasado, pero tenemos que ir dando pasos poco a poco, sobre todo nosotros, ver si podemos mejorar en la carrera sprint, en las primeras vueltas y tener un poco más con los neumáticos nuevos, un poco más en la salida, y tirar para arriba poco a poco", resaltó Acosta.

"Al final tenemos que ser realistas, una vez que estás fuera de los siete primeros, ya estás lejos, por lo que creo que tenemos que mejorar mucho los entrenamientos oficiales, para por lo menos meternos en esa segunda línea, para estar cerca, porque quitando Portimao, que no perdí mucho en la salida, sólo dos posiciones, ya perdí mucho tiempo con el primero", reconoce el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

"Parece que no, pero perdí esos dos segundos, y esos dos segundos son los complicados de recuperar, porque pierdes medio segundo, uno, aprietas más o menos y te subes al carro. pero llega un momento que por muy rápido que vayas el primero va igual de rápido que tú y no puedes. Si mejoramos los oficiales y las primeras vueltas creo que podemos ser competitivos", continuó explicando Acosta. EFE

