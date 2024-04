Sumar y Podemos piden al Gobierno el indulto para los cuatro condenados por incidentes tras un mitin de Vox en Zaragoza

Sumar y Podemos han pedido al Ministerio de Justicia que tramite el indulto a los jóvenes condenados por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones a agentes policías, tras incidentes posteriores a una protesta contra un acto de Vox en Zaragoza en el año 2019. Así lo han manifestado ambas formaciones sobre el caso conocido popularmente como los 'Seis de Zaragoza' y ante la previsión de que ingresen de forma inminente en prisión cuatro jóvenes en una sentencia que tildan de "lawfare" (guerra judicial). El Tribunal Supremo decidió rebajar de siete a cuatro años y nueve meses de prisión a cuatro manifestantes contra el acto de Vox respecto a las resolución de la Audiencia Provincial de Zaragoza. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este miércoles durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso que se conceda al indulto para estos jóvenes que en próximos días deben de ingresar en prisión. "Creo que España no se puede considerar a sí misma una democracia plena si vamos a romperle la vida por la mitad a cuatro jóvenes cuyo único delito es ser antifascistas y haberse movilizado en una manifestación contra el partido ultraderechista (...) Su único delito es ser antifascistas", ha enfatizado. CASO DE "LAWFARE" PARA "DISCIPLINAR" AL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA Por su parte, los diputados y portavoces adjuntos de Sumar Jorge Pueyo (Chunta), Enrique Santiago (IU) y Águeda Micó (Compromís) han reclamado también la medida de gracia para ellos, así como que se les conceda el tercer grado en vez del ingreso en centro penitenciario. Pueyo, diputado por Zaragoza, ha denunciado que la Policía detuvo "arbitraria y aleatoriamente" a seis chavales tras los incidentes, dos de ellos entonces menores, y que se trata de un caso de "lawfare" que tiene como único objetivo desplegar una sentencia "ejemplarizante" para "disciplinar" al movimiento antifascista. Tras afirmar que el proceso judicial ha "destrozado la vida" a estos chicos, el representante de la Chunta ha asegurado que fueron condenados pese a que no hicieron nada delictivo, bajo la única prueba de las "opiniones policiales" y rechazando las presentadas por la defensa para intentar su absolución, como grabaciones en cámaras de seguridad aledañas. "Es una condena con un solo objetivo, instalar el miedo entre quienes defienden los derechos democrático, la igualdad y el derecho de manifestación. Es un caso de lawfare absoluto", ha proseguido para, acto seguido, subrayar que Sumar apoyará el indulto. FALLO ABSOLUTAMENTE ANÓMALO Mientras, Santiago ha expresado el apoyo "absoluto" a los 'Seis de Zaragoza' y ha defendido que la concesión del indulto en este caso reúne todos los requisitos legales, pues no habrá terceros perjudicados por su libertad y se conseguirá corregir una situación "absolutamente anómala". El dirigente de IU ha explicado, además, que hará llegar al Ministerio de Justicia, departamento encargado de preparar el expediente de indulto para elevarlo en su caso al Consejo de Ministros, el apoyo de Sumar a la medida y que se tramite con la "máxima celeridad". Aparte, Santiago ha desgranado que los condenados recurrieron al Tribunal Constitucional y que mientras están a la espera de ese fallo y del indulto, se conceda también a los cuatro jóvenes el tercer grado penitenciario. "Creemos que es una cuestión de justicia para corregir la absoluta desproporción", ha zanjado. Por otro lado, la diputada de Comrpomís ha insistido que se trata de un caso de "lawfare" como padeció la exdirigente de la formación Mónica Oltra, que sufrió un proceso judicial contra ella recientemente archivado. "Basta ya de sentencias que quieren dar ejemplo para que tengamos miedo. Tenemos que ser más fuertes que nunca y dar todo el apoyo a las personas que luchan por la democracia y la libertad de expresión", ha zanjado. La plataforma de apoyo a los 'Seis de Zaragoza' indicó que la previsión es que el ingreso en prisión se decretara a partir de hoy y lanzó un crowdfunding para ayudar a asumir las costas del proceso judicial, cuantificadas en más de 50.000 euros. Además, ha recabado más de 10.000 firmas en apoyo al indulto.