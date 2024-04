Sánchez reprocha a Vox que proponga un "olvido totalitario" con sus leyes de concordia

Madrid, 10 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, que esté impulsando en los parlamentos autonómicos una ley llamada “de concordia” que ha calificado de “infamia” y cuyo objetivo es imponer una “olvido totalitario”.

En el transcurso del debate sobre política exterior en el Congreso, Sánchez se ha expresado así en respuesta al presidente de Vox, a quien ha acusado de no tener propuestas sobre el momento geopolítico o la economía y de estar solo preocupado por impulsar leyes autonómicas con las que “reescribir la historia”.

“Eso es una infamia y encima tiene la desfachatez de encubrirlo valiéndose de una noble palabra como es concordia”, ha dicho antes de subrayar que eso “no es concordia, es venganza; no es memoria democrática, es olvido totalitario; no es dignidad, es sumisión a la mentira histórica más perversa, la mentira que busca asimilar la España de 1931 a la España de 1939”.

Así, Sánchez ha asegurado que los parlamentario de Vox “andan intentando reescribir la historia, negando los hechos, insultando la memoria de vivos y muertos” por medio de leyes autonómicas en regiones como Valencia o las Islas Baleares en las que el PP les “ha abierto la puerta de las instituciones”.

Pese a todo, Vox “nunca podrán borrar la memoria de aquellos que soñaron con una España mejor, plenamente democrática y moderna en aquella época”, ha subrayado.

El presidente también ha reprochado a Abascal que no tenga propuestas sobre el futuro de la UE, ni haya aportado ninguna reflexión serena sobre el escenario geopolítico, y que fie su futuro en el Parlamento Europea a un “trío calaveras” como Jorge Buxadé, Juan Carlos Girauta y Hermann Tertsch, los tres candidatos que encabezan su lista en las elecciones europeas.

¿Qué clase de debate se puede tener con personas que han expresado “todo su apoyo” al primer ministro israelí, y han difundido mensajes de Vladimir Putin en redes sociales, o siguen las consignas de primer ministro húngaro, Viktor Orban, en Europa?, se ha preguntado Sánchez.

En su respuesta parlamentaria a Abascal, el presidente ha optado por obviar las críticas que el líder de Vox le había hecho por haber “asaltado una cripta” para hacerse fotos con calaveras y huesos de “víctimas del PSOE del siglo pasado” en el valle de Cuelgamuros el pasado día 4.

Por contra, otros diputados sí han criticado las palabras de Abascal, como el de Sumar, Íñigo Errejón, que ha sido muy vehemente al exclamar: "¡Cómo ha escocido señor Abascal, eh!. Hace falta ser muy fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia, para que a alguien le moleste" que los familiares de víctimas enterradas "en el mausoleo de un dictador quieran dar sepultura a sus seres queridos".

Desde ERC, Gabriel Rufián ha defendido que Sánchez "dignifique los restos de centenares de miles de republicanos asesinados durante la dictadura" y ha lamentado que Vox hable de "acciones salvajes y bárbaras".

"Aquello no fue una guerra fratricida entre hermanos, aquello fue un golpe de estado fascista. Fueron fascistas asesinando a civiles. Y que el presidente del Gobierno tarde y mal intente dignificar esos restos 90 años después, la salvajada es tener durante 90 años a la gente en cunetas, entre ellos a uno de los mejores escritores y poetas de la historia, como Lorca, una vergüenza", ha recalcado mientras el diputado de EH Bildu Óscar Matute ha calificado de "lamentable" la intervención de Abascal.

"A mí sí me parece lamentable que alguien se rasgue las vestiduras por ciertas calaveras y no por las que lucen los uniformes de la Totenkopft , que era la guardia de la muerte de Hitler, a la que parece que no le da tanto desprecio", ha dicho haciendo referencia a la división de las SS, que tenía como insignia una calavera y dos tibias cruzadas, y formaba la guardia de los campos de concentración. EFE

