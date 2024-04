Prohens promete cumplir "todos los puntos" del acuerdo con Vox y sostiene que la Ley de Memoria "no salió con consenso"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha prometido cumplir "con la palabra dada, con todos los puntos del acuerdo de investidura y con el programa de gobierno", a la vez que ha recordado que la Ley de Memoria Democrática "no salió con consenso". Así ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, después de que Vox haya registrado este miércoles en el Parlament la derogación íntegra de la Ley de Memoria Democrática. Al respecto, la presidenta ha evitado hacer una valoración de la iniciativa porque, según ha dicho, no ha leído el texto de la proposición y "es un tema que está en el Parlament". "Como digo, cumplo con la palabra dada. Es un tema que está en nuestro programa de gobierno y mi compromiso es cumplir todos los puntos del acuerdo de investidura y del programa de gobierno", ha insistido. En esta línea, ha recordado que la Ley de Recuperación de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo sí que obtuvo consenso y unanimidad. Por contra, ha señalado que en la Ley de Memoria Democrática no hubo ese consenso. "Ya manifestamos nuestro desacuerdo y por eso no dimos apoyo unánime, como sí se hizo en la primera ley", ha concluido.