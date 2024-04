Podemos critica que la legislatura no va bien y que el Gobierno "calienta el sillón", incapaz de sacar agenda social

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el rumbo de la legislatura dado que la sensación es que el Gobierno de PSOE y Sumar es que está simplemente "calentando el sillón", incapaz de sacar adelante la agenda social que exige la ciudadanía. Durante su intervención en el marco de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, la diputada del Grupo Mixto ha criticado que aunque con un tono más suave, España también está inmersa en el "planteamiento belicista y la carrera armamentística" que recorre Europa. Por tanto, después de que el Jefe del Ejecutivo haya defendido previamente haya reivindicado más inversión en defensa, Belarra ha criticado que "más gasto en tanques" y "armas" implica menos recursos para la educación y la sanidad pública. VUELVE EL BIPARTIDISMO En el plano nacional, la secretaria general de Podemos ha advertido a Sánchez de que la "legislatura no va bien" y que transita el "camino de la restauración del bipartidismo", como se ve últimamente en el Congreso con PSOE y PP "tirándose mutuamente los casos de corrupción a la cabeza". Al hilo, ha remarcado que esta deriva solo provoca a la ciudadanía "una desconexión total" sobre la política y la "sensación" cada vez mayor de que este "Gobierno está calentando el sillón", que "no está sacando adelante las medidas que espera la gente" y su incapacidad" para impulsar política social. Al hilo, ha lanzado al presidente que esto es así porque ese trabajo de avance de la agenda social "era de Podemos" en Ejecutivo de coalición de la anterior legislatura. También ha cargado contra el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "dejar morir a personas mayores" en las residencias durante la pandemia del Covid-19 mientras que la mandataria madrileña hacía cálculos con su novio "testaferro" para comprarse un "pisazo". "Es una indecencia, es terrible, pero en pleno 2024 el bipartidismo ha vuelto en España y la gente que no se conforma", ha enfatizado. PROBLEMA DEMOCRÁTICO En materia internacional, ha denunciado que "suenan tambores de guerra" en la Unión Europa y ha cargado contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a quien ha tildado de una "auténtica señora de la guerra", a las que han seguido dirigentes como Josep Borrel o la exministra Nadia Calviño. "Pensamos, señor Sánchez, que no puede ser que la única diferencia entre lo que dice este Gobierno y lo que dicen los gobiernos de las derechas europeas sea de tono. El mismo planteamiento belicista, la misma carrera armamentística, la misma apuesta por la militarización de la vida en Europa, pero unos lo dicen gritando y dándose golpes en el pecho y ustedes lo dicen más bajito", ha espetado. Mientras, ha alertado de que con esa voluntad de "remilitarización" se está ante un "problema democrático muy evidente", pues el Ejecutivo "desoye" la voluntad popular y da la espalda al país del 'No a la guerra'.