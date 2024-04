La mujer que denunció a su compañero de piso en Lugo por agresión sexual insiste en que cuando se acostó estaba sola

La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este miércoles la vista contra un hombre acusado de agredir sexualmente mientras dormía a su compañera de piso en un domicilio de la capital y para quien Fiscalía y acusación particular han solicitado penas de prisión de ocho y nueve años, respectivamente. La defensa del imputado, que ha negado los hechos, ha pedido la libre absolución. Los hechos juzgados este miércoles en la sección 2ª de la Audiencia Provincial tuvieron lugar la madrugada del 26 al 27 de marzo de 2022 cuando, de acuerdo a lo recogido en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, el procesado penetró vaginalmente a la mujer mientras se encontraba durmiendo, hallándose esta en una situación de "grave afectación alcohólica" y "aprovechando su falta de consciencia". El primero en prestar declaración ante la jueza ha sido el propio acusado, un varón de 30 años, que ha calificado su vínculo con la denunciante --que se había mudado a vivir hacía tres meses al piso que este compartía con otras personas en régimen de alquiler-- como "una relación profundamente amistosa, casi de familia". Según el relato del acusado, la noche de la presunta agresión, que tuvo lugar al regresar ambos al domicilio que compartían, "en torno a las 5 o las 6 de la mañana" y tras una salida nocturna, la denunciante se encontraba en perfectas condiciones ya que, ha asegurado, "ninguno había bebido mucho". Ya en la vivienda, ha proseguido el imputado, ambos decidieron irse a dormir a la misma cama, lugar donde tuvo lugar un acto sexual que el hombre ha calificado como "libre y consentido por ambas partes". "Ella fue la que empezó, yo solo me dejé llevar", ha manifestado después ante la jueza. El acusado, que ha explicado ante las preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación particular que a lo largo de la noche "hubo varios comportamientos con cierta connotación sexual" hacia él por parte de la denunciante que "podrían interpretarse como una insinuación", ha insistido en el hecho de que la mujer se encontraba, en todo momento, "perfectamente despierta". "Yo creo que por miedo a que la juzgaran los amigos decidió inventarse eso, pero yo la respeté y la traté bien siempre", ha concluido el procesado durante su exposición de los hechos. "ME FUI A DORMIR SOLA" Tras la declaración del acusado ha llegado el turno de la denunciante, que ha comparecido por videoconferencia asistida en la sala por un intérprete en lengua alemana. La mujer, que ha asegurado tener "muchas lagunas" sobre lo sucedido aquella noche por haber bebido "más de la cuenta", ha insistido en el hecho de que se fue a dormir sola a su habitación y que fue "a la mañana siguiente" cuando se percató de que el acusado se encontraba en su cama. "Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando entré en pánico, entré en cólera y lo eché de la habitación. No recuerdo algunas cosas de la noche pero sí que sé que me fui a dormir sola", ha incidido. La denunciante, que se encontraba en España trabajando como voluntaria y que decidió regresar a su país natal, Alemania, "dos días después" de lo sucedido, ha asegurado encontrarse a tratamiento psicológico desde entonces. PETICIÓN DE CONDENA En la vista, que se ha extendido durante más de dos horas y en la que también han prestado declaración tres agentes de la Policía Nacional y dos trabajadores del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que asistieron a la joven tras cursar su denuncia, la Fiscalía se ha ratificado en su solicitud de ocho años de cárcel para el acusado. También ha solicitado el Ministerio Fiscal la prohibición para el procesado de acercarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios y de comunicarse con ella durante 15 años, así como una pena de libertad vigilada durante siete años y una indemnización a la víctima por valor de 15.000 euros por los daños morales causados. La acusación particular, que ha hecho hincapié durante el juicio en que el resultado del test realizado a la mujer al día siguiente de lo sucedido revelaba todavía "una tasa de alcohol en sangre muy alta", ha elevado a nueve años la petición de condena y a 25.000 euros la indemnización demandada en concepto de responsabilidad civil. La defensa del acusado, por su parte, ha puesto el foco en las "versiones contradictorias" efectuadas por la denunciante a lo largo de todo el proceso y ha solicitado ante la jueza la libre absolución del imputado.