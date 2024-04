El Gobierno "tiende la mano" a ERC para la financiación de Cataluña, pero niega "expolio" y rechaza la idea del cupo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido "mano tendida" a Esquerra Republicana para acordar la financiación de Cataluña, pero ha rechazado términos "despectivos" como hablar de "expolio" y ha advertido que la reforma deberá hacerse en el conjunto del régimen general y no con un concierto específico y un cupo catalán como el que ha propuesto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Así ha respondido en el Congreso a la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, quien considera que "el actual sistema de financiación es una losa para Cataluña" al estar "obsoleto" y ser "del todo injusto". "Cataluña vive muy por debajo de sus posibilidades por culpa del expolio fiscal que sufre y que hipoteca nuestra capacidad productiva", ha proclamado. Jordà ha defendido la propuesta que lanzó Pere Aragonès para que Cataluña recaude todos los impuestos y luego liquide con el Gobierno, un modelo similar al concierto vasco. Para ERC, ya sólo hay una disyuntiva: "O expolio o independencia". EL 'ESPAÑA NOS ROBA' NO ES MUY DE IZQUIERDAS Montero ha replicado que "no parece ajustado hablar de expolio" a Cataluña y cree que esos eslóganes del 'España nos roba' no son propios de un partido de izquierda. Es más, ha preguntado qué pasaría si ese modelo se trasladase a las provincias catalanas, ya que entonces Barcelona podría quejarse de expolio en favor de los demás territorios con menos habitantes y capacidad productiva. La ministra admite que la financiación autonómica no es un "debate pacífico" porque los representantes territoriales se sitúan en posiciones "de máximos" y hay que buscar el interés general del conjunto del país, pero ha ofrecido "mano tendida" a ERC para llegar a un acuerdo. Eso sí, ya adelanta que en lo que no estará de acuerdo con ERC en resolver esta cuestión "al margen de la reforma global del sistema de financiación autonómica" y ha criticado la apuesta de ERC por un modelo específico para Cataluña, "exactamente el sistema de cupos y del concierto económico" que tiene el País Vasco y que le reconoce expresamente la Constitución. AHORA SE LEVANTAN "POSICIONES DE MÁXIMOS" En su opinión, ahora ERC está en "posiciones de máximos", sobre todo en estas semanas de periodo electoral, pero se ha mostrado convencida de que al final habrá un acuerdo. "Tenemos mucho que hablar porque todavía tenemos diferencias importantes", ha comentado. En todo caso, y sin querer dar "lecciones de gestión", la vicepresidenta ha querido dejar claro que no todo es cuestión de recursos, sino que también h y que tener en cuenta la administración de esos recursos. Y ha subrayado que la condonación de deuda comprometida con ERC en el pacto de investidura permitirá que Cataluña y las comunidades salgan al mercado a captar recursos: "No habrá mayor capacidad de autogobierno si no hay capacidad de financiarse por si mismo", ha señalado.