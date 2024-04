Dani Miret: "Quiero conectar al máximo con nuestro sello, somos un club único en Europa"

Badalona (Barcelona), 10 abr (EFE).- El nuevo técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, aseguró este miércoles que quiere "conectar al máximo con el sello de la entidad, que es un club único en Europa" durante su presentación como nuevo entrenador verdinegro.

"Soy una persona de la casa y estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado la entidad. Ahora se ha acabado un ciclo muy bueno en el que se ha generado algo especial, y ahora que acaba se vuelve a apostar por alguien de la casa", dijo.

Miret luchará por transmitir "el máximo de ilusión desde el liderazgo" que le toca. "Siempre he sido capaz de conectar con las personas que me rodean y además me han hecho mejor persona y entrenador, y esto tiene un valor especial", añadió.

Sobre el hecho de ser badalonés, algo que ha ocurrido pocas veces en la historia de los técnicos de la Penya, puntualizó: "He tenido la suerte de caer en una ciudad que es la universidad del baloncesto europeo y se podría decir que del mundo también".

En referencia al adiós de Carles Duran, Miret tuvo buenas palabras hacia el que fue su compañero. "Es una mala situación ser el relevo de una persona a la que quieres mucho, pero el deporte profesional es así. Agradezco muchísimo que el club desde el primer momento no me haya elegido porque no había otra opción, sino porque me han demostrado que yo era la única opción posible", subrayó.

Dani Miret se mostró ambicioso con lo que viene en el futuro y quiso remarcar el que será su estilo. "En estos seis partidos que quedan quiero sacar el máximo del equipo y ser competitivos. Quiero conectar al máximo con nuestro sello, mostrar lo que es la Penya", avisó.

"Lo que depende de nosotros es que en el próximo partido, cuando nos vengan a ver toda nuestra gente, vean que somos un equipo competitivo con nuestro estilo", continuó.

También se refirió a su percepción de que hay jugadores que están por debajo del nivel esperado. "Hay ciertos jugadores que están por debajo de su nivel y así se lo he dicho a todos ellos. Tienen que reaccionar y dar su máximo rendimiento", finalizó.

El director deportivo de la entidad, Jordi Martí, considera que Dani Miret es "el entrenador ideal para liderar el nuevo Joventut" y comentó que el acuerdo es hasta finales de temporada y dos campañas más, hasta junio de 2026.

"También reestructuraremos el cuerpo técnico, Aleix Duran pasará a ser el primer ayudante y David Jimeno el segundo. Miret es de Badalona, nacido en la Clínica del Carme, se ha formado en el Badalonés y ha estado en nuestras categorías inferiores, además del CB Prat y ser ayudante en el primer equipo. También ha tenido éxito en competiciones internacionales FIBA con selecciones de categorías inferiores", recordó.

Sobre el ADN Penya que caracteriza a los entrenadores del club, con Miret no hay excepción, según Jordi Martí. "Miret tiene un ADN especial, un ADN Penya. Es un competidor nato, lo ha demostrado cuando nunca se le ha exigido. Todos sus equipos compiten muy bien y sus resultados así lo demuestran", puntualizó.

Por último, Martí quiso agradecer la labor de Carles Duran a lo largo de los seis años que estuvo en club, sacándolo del pozo hasta prácticamente llevarlo a lo más alto de las competiciones disputadas. EFE

1012138

jvs/fa/jpd

(foto)