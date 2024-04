Clavijo aclara que las maniobras militares de Marruecos son "perfectamente legales"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado hoy miércoles en el Pleno del Parlamento que las maniobras militares que ha llevado a cabo Marruecos son "perfectamente legales", y ha destacado el acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que Canarias esté presente en todos aquellos foros que se constituyan para abordar asuntos relacionados con el archipiélago. Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Nicasio Galván, quien criticó "el ninguneo al que se somete a nuestra Nación y, principalmente, a los canarios, a la actividad pesquera y a la fauna marina" por parte de Marruecos, recordando, además, que debido a sus últimas maniobras militares "llegaron a nuestras costas ballenas, delfines y todo tipo de animales muertos". A este respecto, el presidente señaló que la reunión que mantuvo ayer con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha servido precisamente para mejorar los canales de comunicación y coordinación entre ambos gobiernos y evitar que surjan informaciones que el Gobierno canario no tenga constancia y que puedan generar alarma, como las recientes maniobras militares realizadas por Marruecos. Fernando Clavijo aclaró que estas maniobras se han desarrollado en aguas marroquíes lejanas a Canarias, por lo que son "perfectamente legales", y se informó de las mismas al Ministerio de Asuntos Exteriores por el conducto habitual, igual que hace España cuando hace sus maniobras. Sin embargo, sí reconoció que ha sido un "fallo" por parte del Gobierno del Estado que no se comunicase la realización de estas maniobras militares al Gobierno de Canarias. Clavijo indicó que así se lo ha transmitido al ministro Albares, dado que "todo lo que ocurre en esa franja es muy sensible para Canarias", y por ello se acordó en el encuentro de ayer que pueda haber reuniones periódicas entre la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias y el Ministerio para mejorar los canales de comunicación y coordinación y evitar "todo ese alarmismo e inseguridad". En cuanto a los flujos migratorios, el presidente canario apuntó que el ministro también le ha transmitido que la presión migratoria es intensa desde Senegal, Marruecos y Mauritania, pues hay más de 140.000 personas a la espera de dar el salto a Europa, y se analizó la situación política de países como Senegal o Mauritania o la reciente salida del Sahel de la misión de la Unión Europea. A su vez, se ha acordado establecer una línea de colaboración en materia de Formación Profesional a través de la Agencia Europea, con fondos del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, para generar en estos países programas de cooperación y de formación, pues "la mayor diferencia con estos territorios es la económica, pero también la de conocimiento, y es importante que colaboremos".