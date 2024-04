Bolaños culpa del "conflicto" en Cataluña al PP, que acusa al Gobierno de "premiar el delito"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha culpado este miércoles al PP del "conflicto social, institucional y político" en Cataluña durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por su parte, la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al Ejecutivo de "premiar el delito" de los partidos independentistas catalanes al concederles la ley de amnistía que perdona el 'procés'. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el ministro ha criticado que Álvarez de Toledo "ponga en duda que hubo un conflicto en Cataluña". "Pues sí, hubo un conflicto social, institucional, político, se convocaron referéndums ilegales, se establecieron y se declararon también leyes de desconexión. Hubo una tensión social y política institucional que fue insoportable", ha indicado. Bolaños ha hecho hincapié en que en aquel momento gobernaba el PP y que el Gobierno de Sánchez, tras la moción de censura que desbancó a Rajoy en 2018, recibió esa "herencia" y ahora "intenta con mucho esfuerzo y con mucho trabajo" que "esa tensión, ese conflicto, ese enfrentamiento que sufrieron tantos catalanes y tantos españoles no lo sigan padeciendo el resto de su vida". La diputada del PP, que le había preguntado cuál es el conflicto que existe entre España y Cataluña, ha reivindicado que lo que hizo su partido en 2017 fue "restaurar la paz, que es la ley", refiriéndose a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y para contraponer aquella actuación de Rajoy a la actual de Sánchez, la 'popular' ha señalado que el Gobierno socialista "premia el delito, fracturándolo todo, incluso la Fiscalía". Álvarez de Toledo ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que asuma "el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España como mínimo desde Felipe V". "Y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles entre catalanes como españoles: 1640, 1714, 1934, 2017", ha expresado. LOS INDEPENDENTISTAS SON LOS CULPABLES Sobre el de 2017, la diputada ha sostenido que no lo provocó ni el Gobierno de Rajoy ni la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente la reforma del Estatut de Cataluña, sino "la deslealtad nacionalista". "Y que ustedes alientan", ha replicado a Bolaños. Álvarez de Toledo ha criticado que no hay precedentes de una amnistía concedida a cambio de los votos para una investidura y ha cuestionado al ministro qué fundamentos jurídicos explican que para Sánchez esa medida de gracia fuera inconstitucional hasta las elecciones y después constitucional. Ha citado que el presidente proclamara que no iba a haber ni amnistía ni referéndum, por lo que ha preguntado si el Ejecutivo piensa cumplir la segunda parte de la frase habiendo incumplido ya la primera. La diputada, que ha augurado que no habrá amnistía ni autodeterminación porque lo impedirán "Europa, los tribunales y la oposición", ha concluido cuestionado a los socialistas qué harán si el expresidente catalán y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, derrota a ERC y vuelve a España para ser investido, si respaldarán al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, "que lo tendrá que detener", o si "van a culminar su traición al Estado". Por último, Álvarez de Toledo ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por su visita a las fosas del Valle de Cuelgamuros, que ha calificado de "publirreportaje a costa de las víctimas de la Guerra Civil", a la par que ha señalado que Sánchez está "colgado en el pasado" y no mirando al futuro y le ha animado a ser "durito" con los dictadores vivos, no con los muertos.