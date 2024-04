Ayuso no cree que el reconocimiento de Palestina "sea lo que resuelva las cosas": "¿Qué mensaje lanzas al mundo?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que no considera que el reconocimiento de Palestina, que el Gobierno quiere materializar antes de verano, "sea lo que resuelva las cosas". "¿Qué mensaje lanzas al mundo... que cada vez que haya un ataque terrorista le das territorio?", ha preguntado a continuación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcobendas, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "decida sobre la política exterior de todos los españoles y ni siquiera consultarlo en el Congreso de los Diputados". En este sentido, ha criticado que haya decidido "ponerse a la cabeza en plena campaña de la cuestión palestina". "Pienso que la respuesta a un ataque terrorista, con violaciones, con mutilación de mujeres y exhibición de sus cuerpos por las calles, tenga como respuesta el Estado o no palestino, no era de lo que aquí se hablaba", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "ha habido un ataque terrorista, que es con el que está ahora mismo batallando con el ejército de Israel".