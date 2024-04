Aragonès: El 12M se decidirá sobre mucho más que el destino de una persona

Barcelona, 10 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las próximas elecciones autonómicas, Pere Aragonès, ha señalado este miércoles que los catalanes decidirán el próximo 12 de mayo sobre "cosas mucho más importantes que el destino de una persona".

En declaraciones a Cuatro, el día después de que el expresident y candidato de Junts, Carles Puigdemont, anunciara que abandonará la "política activa" si no logra ser presidente tras las elecciones, Aragonès ha dicho que el 12 de mayo lo que está en juego es "el destino del conjunto del país".

"Yo me voy a centrar no en hablar de mí, de mi futuro, de qué pasará si no se qué. Sino, sobre todo, en hablar de las propuestas para los catalanes", ha añadido.

Aragonès también ha explicado que el modelo de financiación "singular" que reclama para Cataluña conllevaría que la Generalitat se tuviera que "espabilar" con los recursos que genera la autonomía.

"No pedimos ni un solo euro que no paguen los catalanes", ha proseguido al detallar que su objetivo es que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos generados en Cataluña, frente al actual 9 %.

Sobre el referéndum acordado que solicita, preguntado sobre el decreciente apoyo que diversas encuestas muestran que tiene la opción de la independencia, Aragonès ha retado a los partidarios de la unidad de España a "que se atrevan a ganar" esta consulta en vez de rechazar que se pueda producir. EFE

