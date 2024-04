Sabadell rechaza cualquier fusión o vender TSB y confía en mejores resultados en 2024

Alicante, 9 abr (EFECOM).- El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha rechazado este martes participar en una fusión o cualquier otra operación corporativa en España, como tampoco contempla deshacerse de su filial en Reino Unido, TSB, entre otras cosas porque el banco está centrado en su propia estrategia.

Además, la cúpula del Sabadell está convencida de que el banco obtendrá este año unos resultados mayores que en 2023, cuando ganó más de 1.300 millones, aunque los tipos de interés en la zona del euro puedan llegar a bajar hasta en tres ocasiones, como prevé ahora mismo el consenso del mercado.

En una rueda de prensa previa a la junta de accionistas que el banco celebra este miércoles en Alicante, Oliu ha dejado claro desde la primera pregunta que el banco no contempla ninguna operación corporativa. "No solo no hay nada, sino que no buscamos nada", ha añadido el banquero.

Y después de que TSB fuera "un dolor de cabeza para el banco" en el pasado, ahora sus resultados han mejorado y "ya no hay ninguna presión" por venderlo.

Volviendo a España, al ser preguntado si no le preocupa que el banco quede "en tierra de nadie", muy separado de Santander, BBVA, CaixaBank, con un mayor tamaño, Oliu ha rechazado esa idea y ha ensalzado que el banco está y seguirá estando "en tierra de los cuatro primeros".

A renglón seguido, ha explicado que después de que el Sabadell haya mejorado su rentabilidad, el foco está en seguir creciendo en sus distintas actividades, no sólo en el negocio de particulares y empresas sino en el corporativo y en el exterior.

Por otro lado, sobre un hipotético traslado de la sede social, actualmente en Alicante, de nuevo a Cataluña, Oliu ha subrayado que es un tema que no está encima de la mesa y además ha considerado que las elecciones autonómicas ni siquiera afectan a la vida económica.

"Hay un disociación entre el mundo de la empresa y la política. Las empresas siguen haciendo su vida. Es buen momento para las empresas en Cataluña y en España", ha añadido Oliu.

En cuanto a la propia actividad del banco en España, los distintos responsables de negocios destacaron el objetivo se seguir creciendo en clientes en el segmento de autónomos y empresas, así como en mantener las condiciones de la cuenta online lanzada para sumar clientes particulares.

Al banco no le preocupa la morosidad y, según ha explicado el consejero delegado, César González-Bueno, no prevé cierres de oficinas.

Sobre la negociación de la patronal bancaria AEB con los sindicatos sobre el convenio colectivo del sector, González-Bueno espera que haya un acuerdo pronto. "Hemos tenido siempre vocación negociadora y de entendimiento", ha añadido.

No obstante, los sindicatos han avanzado este martes que mañana llevaran a cabo nuevas movilizaciones coincidiendo con la junta de accionistas del banco.

En otro orden de temas, Oliu ve claro que en España hay un problema de déficit de vivienda y de vivienda en alquiler.

Ante esta realidad, el banquero propone buscar cómo aumentar la oferta de viviendas en alquiler, no sólo de quienes están en riesgo de exclusión, sino de forma más general, con una oferta de viviendas asequibles.

La colaboración público-privada, ha reflexionado, podría servir para poner una oferta "masiva" de alquiler y solucionar "poco a poco" este problema, ha añadido. EFECOM

mbr/may