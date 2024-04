Pradales cree que Sánchez decidirá sobre pactos con EH Bildu tras saber resultados y Andueza "tendrá que cumplir"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cambia mucho de opinión" y cree que esperará a los resultados de las elecciones vascas del 21 de abril para tomar una decisión sobre la posibilidad de pactar con EH Bildu que el candidato socialista, Eneko Andueza, "tendrá que cumplir". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pradales se ha referido a las declaraciones que el candidato socialista, Eneko Andueza, realizó este pasado sábado, reiterando ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el PSE-EE no va a pactar con Bildu", tras preguntarle "¿Se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo?". "Después habló Sánchez, pero no le contestó (a Andueza). Habló de Palestina, de Gaza, del PP, de Madrid y de muchas cosas, pero no le contestó", ha insistido, para afirmar que el presidente del Gobierno es un hombre que "mide muy bien los tiempos" y "seguro que está esperando a la foto del 21 de abril y, después de lo que pase el 21 de abril, seguro que toma la decisión que Andueza tendrá que cumplir". Tras reiterar que Pedro Sánchez "cambia mucho de opinión", ha señalado que "lo que hace falta es que el PNV tenga un gran resultado el 21 de abril, para que no tenga ninguna tentación". En esa línea, ha indicado que en las elecciones del 21 de abril "hay que elegir en este país a quién le dejamos las llaves de nuestro futuro y de nuestro bienestar". Imanol Pradales ha advertido de que "hay que elegir básicamente entre dos modelos: el del PNV, que es experiencia, gestión, saber hacer y construir país sin exclusiones para todos o el modelo de improvisación, de ocurrencias y de incertidumbre que no sabemos dónde nos vamos". "A mí me preocupa la salud de mi hija, voy al pediatra; me preocupa mi ama que vive sola, quién la va a cuidar; y me preocupa que una persona joven haga su proyecto de vida y lo haga en libertad y tenga condiciones para tener un buen empleo, unas buenas condiciones de trabajo y una vivienda. Nos jugamos eso el 21 de abril, y hay que decidir, y yo les digo que decidan PNV", ha dicho. RETOS IMPORTANTES Por otro lado, Imanol Pradales ha dicho que Euskadi tiene "retos importantes" y que estamos "obligados a conseguir más autogobierno, porque necesitamos nuevas herramientas para que el bienestar que hoy tenemos no se ponga en cuestión". En cuanto a los compromisos recogidos en el programa electoral del PNV, en materia de Salud ha apostado por un "plan de choque de la mano de los profesionales de Osakidetza" para conseguir objetivos como reducir las listas de espera para Atención Primaria e intervención quirúrgica o la atención presencial en 48 horas, así como una política de "atracción de talento" para traer profesionales a Euskadi. En materia de Educación, ha destacado la nueva Ley de Educación como la "gran clave" y ha considerado también "fundamental la autonomía de los centros, evitar la segregación en los centros, el plurilingüismo con el euskera como lengua vehicular es un tema fundamental y trabajar competencias que son básicas" para que los estudiantes salgan del sistema de educación obligatorio "con todas las competencias que se necesitan". En cuanto a vivienda, Pradales ha defendido que "quien quiera acceder a una vivienda tiene que tener el derecho de lograrlo" y que, además, lo tiene que hacer desde la libertad de elegir si quiere ir al alquiler o quiere ir a la compra", por lo que "hay que generar condiciones para que esa persona pueda ir por la vía del alquiler o de la compra". Entre todas las medidas jeltzales, ha destacado el compromiso de 7.000 nuevas viviendas públicas protegidas y de alquiler social. Tras asegurar que en Euskadi se seguirá desgravando por la compra de vivienda, Pradales ha señalado que una de las cosas "positivas" de la ley estatal de vivienda es la declaración de zonas tensionadas, pero ha exigido que "no nos las impongan desde Madrid". En relación a la transición energética, el candidato jeltzale ha dicho que "hay que identificar dónde se pueden poner" parques eólicos y ha abogado por "buscar un consenso" sobre "las zonas y con los ayuntamientos dónde hay que poner esas instalaciones". A su entender, "tenemos que buscar equilibrios, porque lo que no puede ser es que queramos ser todos muy verdes y muy ecológicos, pero siempre en el pueblo de al lado o con el vecino de al lado". En relación a la seguridad, Pradales ha dicho que Euskadi es un "país seguro" y ha señalado que "la seguridad es algo intangible, que uno no lo echa en falta hasta que falta". En ese sentido, ha reconocido que "siendo Euskadi un país seguro, hay algunos lugares, en algunas capitales fundamentalmente, en los que empieza a haber algunos problemas de inseguridad y hay que atajarlos de raíz", porque, de lo contrario, "van a más y lo que no vamos es a poner en riesgo es la seguridad de la gente, eso es innegociable". Para ello, ha apostado por "la prevención policial y más presencia policial en esos núcleos en los que pueda haber se puedan dar esos problemas y tolerancia cero con quien delinque, dotando a la Ertzaintza y policías locales de las herramientas que necesitan para protegerse a sí mismos ante el delincuente y para protegernos al resto". "Lo que no puede ser es que desarmemos a quien nos tiene que proteger", ha advertido, en referencia . Además, ha recordado que el PNV propuso en el Congreso de los Diputados un endurecimiento de las penas para "la reincidencia de los hurtos y de este tipo de delitos que algunos denominan menores". Según ha dicho, van a evaluar, después de la modificación del Código Penal, qué resultados está dando y, según ha advertido, "si no es suficiente, volveremos a proponer un endurecimiento de esas penas, porque no puede ser que alguien que reincide tres, cuatro, cinco veces, al día siguiente, de haber estado en el calabozo sale por la puerta". Sobre el proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, Pradales ha precisado que la propuesta de PNV y también del PSE-EE es "un plan de revitalización de toda la comarca de Busturialdea" y, desde el punto de vista cultural, ha considerado "positivo" la extensión del Guggenheim hacia Urdaibai, por ser "absolutamente sostenible" y "porque desde el respeto absoluto a la reserva de la biosfera" creen que pueden "sanar todas las heridas medioambientales" que tiene la biosfera.