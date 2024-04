PP pide en el Senado que comparezca el ex CEO de Globalia y documentación sobre empresas vinculadas a Begoña Gómez

El PP ha propuesto en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo' un amplio listado de documentación, como el expediente de concesión de ayudas, créditos y avales públicos a Air Europa, "en especial aquellos que fueron parte del rescate de la compañía". Además, han reclamado la comparecencia de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, al tiempo que han solicitado el expediente concedido a una UTE en la que participaba el empresario aragonés Carlos Barrabés y que fue apoyada por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Entre la documentación requerida por el PP figura también la relación de personas que estuvieron en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 "recibiendo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez", así como copia del libro de registro de vuelos de los aviones adscritos a Presidencia del Gobierno durante los años 2019 al 2024, incluyendo datos relativos a la "autoridad que requiere el vuelo", "personas transportadas", fecha o lugar del mismo. El PP ha realizado esta amplia petición de documentación en la comisión de investigación del Senado junto a un listado de 56 comparecientes, entre los que no figura "de momento" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha indicado la portavoz del Grupo Popular, Alicia García. EL PP NO INCLUYE EN SU LISTA A BEGOÑA GÓMEZ PERO SÍ A JAVIER HIDALGO Tampoco está en esa lista la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que sí aparece mencionada varias veces en el documento de 40 páginas relativo a solicitudes de información que ha registrado en la Cámara Alta. El Grupo Popular sí que ha citado finalmente a Javier Hidalgo, que fue consejero delegado del Grupo Globalia --propietario de Air Europa-- y que mantuvo relaciones profesionales con la esposa de Sánchez, según las informaciones publicadas por varios medios. En ese listado difundido por el PP a los medios no aparecía inicialmente su nombre alegando que "hubo un error mecanográfico en el primer documento que se registró", según fuentes de la formación. En la lista de comparecientes figura el empresario aragonés Carlos Barrabés; Víctor de Aldama, presidente del Zamora FC y ex asesor de Globalia; o el empresario Juan Carlos Cueto, investigado en el 'caso Koldo' como el presunto 'cerebro' de la trama que logró contratos en pandemia para el suministro de mascarillas. PETICIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE GLOBALIA En el caso de Globalia, el PP demanda los "expedientes completos de la concesión de todas las ayudas, créditos y avales públicos concedidos a Globalia, Air Europa y Avoris durante los años 2020 y 2021, y en especial aquellos que fueron parte del rescate de la compañía". También reclama copia del contrato suscrito por la empresa Air Europa con Víctor de Aldama, exasesor de Globalia y presidente del Zamora CF, "por intermediar en la recuperación de una cantidad impagada por el Gobierno de Venezuela y sus empresas públicas o auxiliares", y "detalle, caso que los hubiere, de los billetes de avión abonados por Air Europa a Dña Begoña Gómez Fernández". Además pide los expedientes completos de los contratos adjudicados en julio de 2021 a la "UTE INNOVA NEXT,SLU (BARRABÉS) Y THE VALLEY, por la DG de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, entidad adscrita en su momento al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital" para el ejecución de servicios de formación por importe de 4.400.000 euros, 3.000.247 euros y 2.833.936 euros. El PP también quiere "copia de todos los escritos" de Begoña Gómez "dirigidos a la Administración General del Estado, así como a cualquiera de sus entidades, organismos o sociedades de ella dependiente o de su sector público". DOCUMENTACIÓN SOBRE AYUDAS AL IE ÁFRICA CENTER Los 'populares' piden asimismo en el Senado los "expedientes completos de la concesión de ayudas desde 2020 a 2023 de entidades públicas al IE África Center", un centro que fichó como directora en 2018 a la esposa del presidente del Gobierno. También reclaman una relación de visitas y reuniones mantenidas por Begoña Gómez "con miembros del cuerpo diplomático y consular, así como con organismos internacionales, empresas o entidades del tercer sector desde el año 2019, hasta la fecha, incluyendo las visitas a países del continente africano". Además, el PP demanda "toda la información a la Universidad Complutense sobre la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva" de Begoña Gómez y detalle sobre "el Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro". PETICIÓN DE INFORMACIÓN A VARIOS MINISTERIOS Asimismo, el PP pide información a los Ministerios de Transporte, Interior, Sanidad o Hacienda, sobre todo los contratos que realizaron de mascarillas durante la pandemia. Por ejemplo, al Departamento de Puente reclama también "copia de la auditoria ordenada por el actual ministro en relación a los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L. por este Ministerio. En el caso de Interior, el PP hace una petición similar sobre los contratos y documentos relativos al suministro de mascarillas, pero pide también la "identificación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que estuvieron presentes "en el dispositivo que recibió, acompañó y despidió a la vicepresidenta de Venezuela" Delcy Rodríguez el pasado 20 de enero de 2020, incluyendo las personas que acompañaron al exministro Ábalos en esa visita y todos los documentos que elaboró Interior entonces. En el caso de Sanidad, pide los contrados que realizó el Ministerio para el suministro de mascarillas, monos desechables, unidades de Kits de diagnóstico de Covid o unidades de hisopos realizados con empresas como HONGKONG TRAVIS 20, HANGZOU RUINNING TRADING CO LTD, CHINA MEHECO o Value € Bro. PETICIÓN A LA COMISIÓN FILATÉTICA DEL ESTADO Y A CORREOS Además, el PP pide a la Comisión Filatélica del Estado el expediente completo del Acuerdo de la Comisión Filatélica del Estado, "por el que se decide la emisión de un sello para conmemorar el 53 aniversario del Zamora CF", así como los documentos relativos al contrato adjudicado el 30 de abril de 2020 por la sociedad estatal Correos y Telégrafos para el suministro de 4.750.000 mascarillas FFP2 para los trabajadores del grupo Correos a la empresa GAMMA SOLUTIONS SL, por un importe de 14.296.906 euros. Al Ministerio de Hacienda le solicita, entre otros documentos, "copia de los informes elaborados por el Grupo de Trabajo de Hacienda creado para la monitorización, control y sistematización de la información sobre los contratos de compra de material sanitario con motivo de la pandemia de Covid". El PP, aparte de pedir la comparecencia de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, que fueron presidentes en Baleares y Canarias, pide todos los documentos relativos a los contratos que realizaron sus respectivos servicios de salud para la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa. En el caso de Baleares también solicita "los informes y documentos de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares (OAIB) en relación con el expediente de compra a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por parte del 1BSalut". Y en el caso canario, reclama el Informe de la Intervención General de Canarias "sobre irregularidades en los contratos de emergencia de compras de material sanitario", así como el informe remitido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) "por la Directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, sobre compras de material sanitario", entre otros.