Los 'comunes' critican que Aragonés fue al Senado a hacer campaña como candidato de ERC y solo para "trolear" al PP

La dirigente de los 'comunes' y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha reprendido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de ir al Senado en calidad de "candidato de ERC" y simplemente para "trolear" al PP, lo que contribuye al "descrédito de la política" y las instituciones. También ha afeado al mandatario catalán que saque pecho de los datos del paro y no reconozca que una causa de la mejora de los datos se debe a la reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, que precisamente los republicanos pusieron en peligro al votar en contra. Así lo ha manifestado en el Congreso para valorar la intervención de Aragonés en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, donde se mostró convencido de que, igual que pasó con la amnistía, el referéndum dejará de ser "inconstitucional" para el Gobierno de Pedro Sánchez. Vidal ha denunciado el "mal uso" que se hace de las instituciones por parte de algunas formaciones, al censurar por ejemplo que la derecha trata de bloquear la Ley de Amnistía en el Senado. También ha cargado contra Aragonés que acudió a este órgano para "trolear" al PP, actitud que también fomenta la desafección ante la política. "La política no va de trolear, es evidente, no va de trolear ni tampoco de utilizar las instituciones con fines partidistas. Y el papel de un presidente, sea de la Generalitat o sea de cualquier otra institución, tiene que ver con el hecho de no ser el portavoz de su partido (...) Su papel siempre ha tenido mucho más que ver con el de un portavoz que con el de un presidente", ha trasladado. En este sentido, Vidal ha proseguido su reproche al presidente de la Generalitat, al espetar que la política "va de gobernar", hacerlo "pensando" en las personas e impulsar transformaciones y "política útil". Al hilo, la dirigente de los 'comunes' ha lamentado que Aragonés haya empezado tan pronto a hacer campaña, en vez de dedicarse a "defender" a Cataluña, y le parece "triste" que trate de apropiarse de los buenos datos del paro, algo que hubiera esperado del presidente andaluz, Juanma Moreno, pero no de ERC. Sobre todo cuando Aragonés y los republicanos siguen "sin reconocer" que esas cifras nacen de la reforma laboral, por lo que un buen ejercicio de "buena política" es admitir que esta medida ha funcionado y es "claramente positiva", pese a que no la apoyaron la legislatura pasada en el Congreso.