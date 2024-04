La Generalitat tras el rechazo de Bolaños a un referéndum: "Primero es no pero finalmente es posible"

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha confiado en que será posible un referéndum de independencia en Catalunya, tras ser preguntada por las declaraciones este martes del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las que lo rechazaba: "Primero siempre es no pero finalmente es posible". Lo ha dicho en una entrevista en el canal 3/24, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por este tema, y Vilagrà ha querido referirse a las palabras de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en las que aseguraba que ERC ya habla del referéndum con el PSOE, y dice estar convencida de que Catalunya "podrá votar". "Siempre primero es no. De hecho, en la legislatura pasada rechazaron la amnistía diciendo que era imposible tramitarla, y mire la amnistía será una realidad cuando se apruebe definitivamente en el Congreso, de forma inmediata", ha señalado. Ha asegurado que su partido trabajará para conseguir una financiación singular, así como la autodeterminación y hacer efectiva la amnistía, y ha criticado que el PSC y Junts critiquen la acción del Govern pero en cambio hagan "cero propuestas". Preguntada por las declaraciones del candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya al 12M, Carles Puigdemont, donde apostaba por reconstruir la mayoría independentista, ha respondido: "Y tanto, si lo hacemos por la financiación singular, el catalán y la amnistía, como hemos hecho en Madrid poniéndonos de acuerdo, seguro que conseguiremos todos nuestros objetivos. En cualquier caso, hagámoslo, no se proclama solo la unidad, sino que se ejerce".