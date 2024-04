Illa cree que "nadie en Cataluña" entiende que Aragonès fuera al Senado porque fue una "instrumentalización" del PP

El primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que "nadie en Cataluña" entiende que el presidente catalán, Pere Aragonès, acudiera el lunes al Senado para defender la amnistía en la Comisión General de Comunidades Autónomas, alegando que fue un "ejercicio de instrumentación" del PP y la "alimentación de ambos polos" del 'procés'. "Creo que nadie entiende en Cataluña que el señor Aragonés fuera ayer a Senado porque era un ejercicio de instrumentalización de la institución por parte del Partido Popular. En Cataluña la amnistía está descontada", ha aseverado el dirigente socialista en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que el candidato de ERC se "prestara" a los intereses de los de Alberto Núñez Feijóo. En opinión de Illa, la presencia de Aragonès en la Cámara Alta "no ha aportado nada" y ha servido solo para "la alimentación de ambos polos, de los unos y los otros". Todo ello, cuando, la demanda de la sociedad catalana es que los políticos afrontes los "problemas reales" que tiene después de "una década perdida". "Tenemos los peores resultados en educación, no estamos preparados para afrontar con garantías una sequía, no hemos tomado decisiones muy relevantes en materia de infraestructuras para actualizarlas a las necesidades que tiene la sociedad catalana. En energías renovables hemos quedado también a la cola de España. Creo que eso es lo que pide la ciudadanía de Cataluña y por eso Cataluña tiene que abrir una nueva tapa", ha proseguido. DISPUESTO A ACUDIR AL SENADO Illa también se ha mostrado nuevamente dispuesto a acudir a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', un día después de que su nombre apareciera en la lista de los citados. "Yo no tengo ningún inconveniente en explicarme, como he hecho siempre", ha sostenido, agregando que detrás de esa investigación en la Cámara Alta están "otros intereses por parte del PP". Sobre la posible citación en dicha comisión de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el líder del PSC ha explicado que no comparte "ese estilo de política" y ha defendido que "en política hay límites" y que este asunto le parece "montar un castillo de naipes" sobre "medidas verdades" que no llevan a "ninguna parte". "No comparto en nada este estilo de hacer política ni de ejercer la tarea de la oposición, que es muy relevante en una democracia, pero ya cada cual con su forma de hacerlo", ha agregado, insistiendo en que el presidente del Gobierno ya ha dado "explicaciones suficientes".