Gobierno valenciano rechaza la financiación singular para Cataluña que pide Aragonès: "Son insaciables"

La portavoz del Gobierno valenciano y titular de Hacienda, Ruth Merino, ha rechazado la petición del presidente catalán, Pere Aragonès, de una financiación "singular" para Cataluña, una propuesta que lanzó este lunes en el Senado ante el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el resto de presidentes autonómicos. "No nos extraña viniendo de los independentistas, que son insaciables y están acostumbrados a que lo que pidan, aunque parezca imposible, lo acaban consiguiendo", ha manifestado en la rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano que comparten PPCV y Vox. Así ha valorado la propuesta de Aragonès (ERC) en la Comisión General de Comunidades Autónomas promovida por el PP, gracias a su mayoría en el Senado. El 'president' catalán defendió que, "en paralelo a la negociación del referéndum" independentista, el Gobierno tiene que hacer posible un sistema de financiación "singular y propio" para Cataluña. Merino ha advertido que algo así "rompería el principio de solidaridad entre regiones" y "atenta contra la Constitución", aunque ha añadido que no le extraña que Aragonès lo pida y ha apuntado al presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez se mueve muy bien bordeando la Constitución y no tanto dentro del cumplimiento del mandato constitucional como hacer unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ha criticado en alusión a la decisión del Gobierno de prorrogar las cuentas de 2023 ante el adelanto electoral en Cataluña.