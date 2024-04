Feijóo asegura que Aragonès tras "mofarse" del Gobierno en el Senado puede ser vicepresidente de Illa si gobierna el PSC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acudió al debate sobre la amnistía en el Senado a "mofarse" y "burlarse" del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha recalcado que "lo sorprendente" es que, pese a ello, puede convertirse en vicepresidente de la Generalitat tras las elecciones del 12 de mayo si gana el PSC y hay un Gobierno encabezado por el socialista Salvador Illa. Así se ha pronunciado un día después de que Aragonés reivindicase en el Senado la amnistía como la vía para lograr el referéndum y defendiese su propuesta de financiación singular para Cataluña, apostando por la bilateralidad con el Gobierno como la "llave" para conseguirla". "La amnistía dejó de ser inconstitucional e imposible como sucederá con el referéndum", proclamó el presidente catalán en el debate de la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrado en el Senado. En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que Aragonés al final "se ha burlado de forma directa del Gobierno" y ha añadido que, pese a hacerlo, "no hay ningún dirigente del Partido Socialista" que sostenga que no hay "ninguna posibilidad" de que el actual presidente de la Generalitat "sea el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el caso de que el PSC gane las elecciones y pueda gobernar". En este sentido, ha recalcado que "lo sorprendente" es que después de que Aragonès vaya al Senado a "mofarse del Estado de Derecho" en España, de Pedro Sánchez y de Illa presumiendo de que, igual que pasó con la amnistía, el referéndum puede ser "constitucional", el PSC luego lo pueda hacer vicepresidente de la Generalitat si gobierna en Cataluña. ACUSA A SÁNCHEZ Y EL PSC DE "MENTIR DE FORMA REITERADA" Además, ha criticado que "nadie" del PSC haya salido a reaccionar ante esas palabras del presidente de la Generalitat. "El problema en nuestro país es que ya nadie cree al PSC", ha manifestado, para no descartar que pueda celebrarse "una consulta" con "la fórmula imaginativa" que quiera el PSC para que Pedro Sánchez "pueda ser presidente del Gobierno". Tras resaltar que "de momento quien ha mentido de forma reiterada y constante es el presidente del Gobierno y el PSC", Feijóo ha indicado que después de "rebajar el delito de malversación", "eliminar el delito de sedición" y "amnistiarles", ahora quieren "un régimen fiscal que rompa el sistema de financiación de comunidades autónomas en España y un referéndum de autodeterminación en Cataluña". Feijóo ha asegurado que el PSOE ya no es alternativa al independentismo, sino que se ha convertido "en su complemento". "Si todos los catalanes no independentistas se unen y concentran el voto en el PP de Cataluña, entonces puedo asegurar que habrá una sorpresa importante en la noche electoral", ha vaticinado. LA AMNISTÍA, "LA MAYOR CACICADA DESDE LA DICTADURA DE FRANCO" Ante el conflicto de competencias entre Congreso y Senado por primera vez en democracia por la ley de amnistía que se verá este miércoles en la Cámara Alta, Feijóo ha indicado que "los letrados del Senado han sido contundentes señalando que hay quince supuestos de inconstitucionalidad en ese texto" de amnistía, que es "probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco". "Nunca ha habido una cacicada en democracia en España como ésta", ha abundado, para criticar que políticos "sentenciados por el Tribunal Supremo" decidan después "quién es el presidente del Gobierno" y "cada semana le prorroguen su mandato". Además, ha señalado que el PP ha trabajado "con rigor en el ámbito del Estado de Derecho", haciendo por ejemplo una reforma del reglamento del Senado "para dar posibilidad a discutir" esa norma, a diferencia de lo que se hizo en el CongrEso, y contar con "informes preceptivos" de órganos constitucionales. Además, ha indicado que ahora su partido va a llamar a comparecer en el Senado a "varios magistrados" que ocuparon un asiento en el Tribunal Constitucional y "personas expertas en el ámbito constitucional". CONFÍA EN LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA PARA PARAR LA LEY Feijóo ha admitido que el conflicto de competencias "no retrasa la tramitación de la ley" de amnistía porque disponen de dos meses para su tramitación en el Senado. Ha explicado que, pese a ser rechazada en esta Cámara, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, la norma "volverá al Congreso" y entrará en vigor posiblemente en el mes de mayo. A partir de ahí, ha proseguido, el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad --dispone de un plazo de dos meses para hacerlo-- y el Tribunal Supremo también puede "presentar un recurso prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea" (TJUE). "Si lo hace el Tribunal Supremo, ese recurso ante las autoridades judiciales europeas conllevaría la paralización de la entrada en vigor de la ley y, por lo tanto, que no surtiese efectos. Eso sería, sin ninguna duda, la vía más directa desde el punto de vista judicial para parar este atropello legal y moral", ha manifestado. UNA LEY QUE HA "REACTIVADO EL PROCESO INDEPENDENTISTA" Además, el presidente del PP ha explicado que los jueces "que atiendan el caso" pueden plantear "cuestiones de inconstitucionalidad en el supuesto de que lo consideren oportuno una vez publicada la ley". Feijóo ha señalado que con esta ley de amnistía se produce un "atropello sistemático" del Estado de Derecho y hay un "fariseísmo absoluto" porque "al final lo que ha hecho este proyecto es activar el proceso independentista". "Lo que ha hecho es darle la razón a los independentistas y que el Estado tenga que pedir perdón por aplicar el Estado de Derecho en nuestro país", ha recalcado, para agregar que esta norma supone "arrodillarse" ante aquellos que "han incumplido la Constitución y han dado un golpe contra el Estado y contra las leyes". A su entender, no había "ocurrido jamás en ningún país de la Unión Europea". "UN GOBIERNO ZOMBI", "DIVIDIDO" Y "DEBILITADO" Además, ha destacado que ya ha transcurrido el 20% de la legislatura y no ha habido ninguna decisión en nuestro país más allá de la amnistía, renunciando además a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año. "En nuestro país ya no hay un Gobierno Frankenstein, sino un Gobierno zombi", ha denunciado el jefe de la oposición. Feijóo ha resaltado que el único objetivo de Sánchez es "mantenerse un tiempo más en el Gobierno" y ha añadido que este "Gobierno zombi" está "dividido", "debilitado", "descompuesto" y es un "problema" para los españoles. Por eso, ha dicho que el PP seguirá trabajando porque es "la única alternativa" a este "aquelarre político".