El PP reivindica una Cataluña de primera frente a la de "blanco y negro" de PSC, ERC y Junts

La directora de campaña del PP catalán, Dolors Montserrat, ha reivindicado una Cataluña de primera que aglutine a todos los ciudadanos frente a "la Cataluña de blanco y negro, anclada en el 'procés', que representan PSC, ERC y Junts". Lo ha dicho en el acto para presentar el lema de precampaña 'Queremos una Cataluña de Primera', acompañada de los miembros de la candidatura a las elecciones del 12M que encabeza Alejandro Fernández, que no ha podido asistir al estar en Madrid. Para Montserrat, Cataluña lleva una década "paralizada y en decadencia porque está pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de los gobiernos independentistas, y encima ahora con la complicidad del PSC y PSOE". Así, ha asegurado que quieren representar a todos los catalanes, también "a los que quieren decir adiós al 'procés', a la división y a la crispación". "No somos el PSC que, tras las elecciones, volverán a mentir y traicionarán a los catalanes para pactar con el independentismo, que amenaza con un referéndum de división y ruptura", ha destacado. También ha asegurado que tampoco son el independentismo, al que ha acusado de pretender que Cataluña siga sumergida "en la decadencia para mantener vivo su negocio político". INDEPENDENCIA "A NINGUNA PARTE" En este sentido, la también eurodiputada del PP ha asegurado que su formación explicará la verdad: "Queremos una Cataluña de primera con catalanes de primera, y Cataluña es una gran tierra con una potencia increíble, abandonada por un camino hacia la independencia que no lleva a ninguna parte". "Cataluña no está condenada a que todo siga igual. El 12M podemos cambiarlo", ha sostenido Montserrat, que ha defendido la necesidad de tener una economía, sanidad, educación e infraestructuras de primera. También ha pedido poder tener ciudades y pueblo "seguros y tranquilos, sin okupas", decir basta a la multireincidencia, y una Generalitat que apoye a los agricultores, entre otras cuestiones.