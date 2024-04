El PP defiende una inmigración regulada pero es sensible a la situación de los ilegales

Madrid, 9 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes la necesidad de que haya una inmigración regulada, aunque ha dejado claro que es "sensible" a la situación de los inmigrantes que trabajan actualmente en España sin papeles, para los que buscarán una solución que permita su integración.

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cope recogida por EFE, a propósito de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se debate hoy en el Congreso, y que propone la regulación extraordinaria de 500.000 inmigrantes.

Feijóo, que no ha aclarado el sentido del voto de su partido, ha subrayado que son partidarios de que llegue a España una inmigración regulada y que se incorporen a la sociedad española como lo hicieron antes los españoles que tuvieron que emigrar a otros países.

Tras afirmar que es evidente que hay un problema con los inmigrantes sin papeles y con las mafias que fomentan su llegada de forma ilegal a las costas españolas, ha apostado por solucionarlo en el marco del acuerdo de inmigración suscrito en la Unión Europea.

No obstante, ha indicado que los inmigrantes que trabajan actualmente España y que no han obtenido papeles pueden estar "tranquilos" porque su partido es "sensible" a su situación. "Buscaremos soluciones para una inclusión correcta y legal en España", ha concluido. EFE

eaa-val/lml