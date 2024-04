El Pleno del Congreso vota hoy un texto del PP contra el 'cupo catalán' de Aragonès

El Pleno del Congreo se prepara para una primera votación este martes sobre el denominado 'cupo catalán' que ha propuesto el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, y que han cuestionado varios 'barones' socialistas. Esta vez se debatirá un texto del PP, pero no será la última porque Esquerra forzará otra votación sobre su plan fiscal dos semanas después, en vísperas de la campaña de las elecciones catalanas, todo ello para tratar de 'retratar' al PSC, que lidera las encuestas. La propuesta de Aragonès es que Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan en su territorio y que posteriormente se pague una cantidad al Estado, un modelo similar al del Concierto con el País Vasco. La iniciativa contempla, además, que Cataluña contribuya a un fondo de solidaridad, aunque según precisó Aragonès, solo de forma "temporal". El Gobierno ya replicó que la financiación autonómica se resolverá entre todas las comunidades, pero varios dirigentes territoriales del PSOE ya adelantaron su rechazo frontal a un modelo de ese tipo que pueda acabar con la solidaridad entre regiones. Y el PP ha querido incluir este tema en una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigieron al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el último Pleno. En concreto, la bancada 'popular' busca que el Congreso inste al Gobierno a "rechazar" la propuesta de autonomía fiscal y financiera planteada por los independentistas, así como cualquier iniciativa que vaya en contra de los principios de lealtad institucional y colaboración entre comunidades autónomas. ¿Y QUÉ OPINAN OTRAS FORMACIONES TERRITORIALES? La intención del Grupo Popular es votar la iniciativa punto por punto, lo que obligará a posicionarse a todas las formaciones del Congreso, también organizaciones territoriales como el BNG, Coalición Canaria, Compromís o Chunta Aragonesista. Pero este asunto no se liquidará en la votación de la próxima semana, ya que Esquerra Republicana tiene intención de llevar al Pleno su propuesta a finales de abril reclamando una financiación "singular" para Cataluña. De entrada, ERC registró una interpelación para la sesión de control del próximo miércoles con la que quiere que el Gobierno explique su posición sobre "la necesidad de acordar una financiación singular para Cataluña a fin de que la ciudadanía catalana disponga de servicios públicos a la altura de su esfuerzo fiscal". Y, derivado de ese debate, la formación independentista registrará una moción sobre el tema que se debatirá y votará en la siguiente sesión plenaria, que por el paréntesis de las elecciones vascas ya no tendrá lugar hasta la semana del 23 de abril, el último Pleno antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. OTRA VOTACIÓN SOBRE AMNISTÍA La moción del PP que se vota la próxima semana, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye otra serie de puntos más centrados en las "grietas" que tiene la Ley de Amnistía para los independentistas y en los "bulos" que, siempre según el PP, el Gobierno está usando para "tergiversar" sus acuerdos con las formaciones independentistas. Por ello, en primer lugar, se insta al Gobierno a retirar de manera "inmediata" la proposición de Ley de Amnistía por ser contraria a la Carta Magna y al Derecho Europeo. Los 'populares' insisten en la "inconstitucionalidad" de la norma pactada con ERC y Junts, y remarcan que se trata de una "transacción corrupta" para conceder "impunidad a golpistas y corruptos". "Es una ley contra la reconciliación y supone la deslegitimación del Estado y la eliminación de la separación de poderes", alertan. También quieren que se exija a la Generalitat a cumplir con el dictamen del Parlamento Europeo del pasado 19 de marzo sobre el modelo lingüístico en Cataluña, ya que según explican, el parlamento "exige" a las CC.AA la adopción de las medidas necesarias para "garantizar" en Cataluña el "derecho" a la lengua materna, ya sea catalán o castellano, garantizando el equilibro entre ambas lenguas en el proceso educativo. QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE SUS NEGOCIACIONES Por otro lado, reclaman "respeto" a las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo entorno al 'procés' y acatar las resoluciones de las mismas, ya que consideran que se está produciendo una "campaña de acoso y presiones" sobre lo jueces instruyendo estas causas. Además, quieren que el Gobierno comparezca en las Cortes Generales para que "rinda cuentas" de las negociaciones que se están llevando a cabo dentro y fuera de España con los líderes independentistas, entre ellos el expresidente catalán, Carles Puigdemont, actualmente huido de la justicia.