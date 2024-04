El Gobierno señala como una de las principales amenazas para la democracia los medios digitales que lanzan bulos

El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, ha reconocido este martes que "no es fácil" contrarrestar el "ecosistema" para financiar la creación de medios digitales dedicados a "lanzar bulos", lo que ha calificado como una de las principales amenazas para la democracia. "El truco es bien sencillo, se crea un supuesto medio digital, se le financia y, a partir de ahí, se lanza el bulo; a continuación se hacen eco otros medios y usted tiene que defenderse del bulo que yo he publicado", ha expuesto Óscar López ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados. El alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez ha lamentado que el aludido en el bulo "tenga que defenderse y no al revés". "Se invierte la carga de la prueba y, por lo tanto, seguimos pedaleando sobre el bulo, y así es como funciona esto", ha dicho. Óscar López ha hecho esta alusión tras dar cuenta del informe de seguridad nacional en el Congreso, después de que el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuviera que "la principal amenaza de la democracia es este Gobierno". "La principal amenaza es la internacional ultra", ha replicado el director de Gabinete de la Presidencia, aludiendo a un "ecosistema financiado por quien está financiado" --sin concretar a quién se refería-- dentro de una amenaza que va más allá de España. "Es una de las principales amenazas de la democracia, lo es, pero no es fácil, oiga, yo he dicho aquí los trabajos que está elaborando el departamento", ha añadido, en referencia a la labor iniciada por el general Ballesteros al frente de Seguridad Nacional. "O somos capaces de diferenciar los hechos de los bulos o esa es una de las principales amenazas que tiene la democracia, sin ninguna duda, y la salud pública", ha terciado López, mencionando las campañas de desinformación durante la pandemia contra las mascarillas o las vacunas.