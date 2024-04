El Gobierno dice que el PP "nada en la nada" con el caso de Begoña Gómez ante una posible denuncia

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha señalado que el Partido Popular "nada en la nada" respecto al caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, según ha indicado ante una posible denuncia del PP contra Pedro Sánchez por conflicto de interés. Alegría ha hecho estas declaraciones después de que el PP afirmase que estudia una denuncia en los tribunales contra Sánchez por las actividades comerciales y mercantiles de su mujer, que podrían conllevar conflicto de interés al jefe del Ejecutivo. A su juicio el PP toma este camino para que no se hable de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su pareja, investigado por fraude fiscal. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, ha señalado que si el PP llega a presentarla "será una denuncia falsa", utilizando las mismas palabras del Director de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, este martes en el Congreso de los Diputados. "Una falsedad más del PP", ha abundado Alegría. Además, ha señalado que la Oficina de Conflicto de Intereses ya archivó la denuncia el PP sobre las actividades de Gómez y por tanto el PP "sabe perfectamente que nada en la nada". Cabe mencionar, sin embargo, que esta oficina se pronunció únicamente por las reuniones que la mujer de Sánchez mantuvo con responsables de la aerolínea Air Europa en las fechas en las que esta compañía fue rescatada con alrededor de 600 millones de euros de fondos públicos. En ese caso la Oficina de Conflicto de Intereses consideró que Sánchez no tenía obligación de abstenerse en la decisión del Consejo de Ministros que otorgó el rescate. Sin embargo hay otra parte del caso, las cartas de recomendación de Gómez a una unión temporal de empresas que recibió adjudicaciones públicas. DELITOS CONFESOS En todo caso, Pilar Alegría considera que esta "estrategia" del PP tiene el objetivo de generar una "densa tinta de calamar" para que no se hable de los "delitos confesos en materia de corrupción que anidan en su organización" .De forma velada se refería al caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está investigado por presunto fraude fiscal. Además, afirma que el PP también toma esta vía porque no tiene proyecto de país y porque "no acepta el mandato de las urnas", según ha indicado la portavoz que incluso ha llegado a señalar que a los de Alberto Núñez Feijóo "les entra por un oído y les sale por el otro" cuando el madato de las urnas les sitúa en la oposición.