C-LM, sin respuesta de Sánchez a la carta para compensar gastos de sus políticas: "Es posible que se esté estudiando"

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha recibido respuesta, a una semana vista, de la carta enviada por el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, al responsable del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, reclamándole que en la próxima Conferencia de Presidentes firme un compromiso de Estado con el objetivo de compensar los gastos que sus políticas tienen para las cuentas de las comunidades autónomas. A preguntas de los medios este martes, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha confirmado esa ausencia de respuesta por parte del Gabinete de la Presidencia o del propio Sánchez, pero ha añadido que "todavía es pronto para recibir una contestación". "Es posible, incluso, que desde Moncloa se estén estudiando las consecuencias de una reclamación justa" como la que hace el Gobierno autonómico, ha sugerido el consejero, que se ha mostrado convencido de que es necesario, como han suscrito otros presidentes como el de Andalucía, Juanma Moreno, esa cita de presidentes para abordar la financiación autonómica. MULTAS POR NO ACUDIR A CONSULTAS MÉDICAS De otro lado, preguntado por la medida, anunciada por el primer ministro francés, Gabriel Attal, que prevé sancionar con una multa de 5 euros a aquellos ciudadanos que no cancelen la cita médica a la que no pueden asistir con una antelación de 24 horas, el consejero ha apuntado que una multa "nunca es una fórmula de financiar los servicios públicos". "Yo creo que es más importante, en lugar de la multa, que en este caso sería disuasoria, el informar a la población de los perjuicios que ocasiona cada vez que, teniendo una cita médica, no se acuda a ella. Yo creo que es más un tema de educación que un tema de recaudación", ha concluido.