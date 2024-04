Andueza (PSE) ve en Sánchez "un firme aliado" para ganar las elecciones y, en un futuro, "aplicar la cogobernanza"

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha asegurado que en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a tener "un firme aliado" no solo para ganar las elecciones sino, para, "en un futuro, aplicar eso tan necesario que es la cogobernanza, la colaboración entre instituciones y entre gobiernos para que Euskadi siga avanzando". En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha dicho que Sánchez "ve con optimismo" las elecciones vascas y les ha instado a seguir "apelando a la estabilidad para que Euskadi siga avanzando". También se ha referido a las encuestas que apuntan a un empate entre PNV y EH Bildu y un tercer puesto para el PSE-EE para destacar que "todas las encuestas marcan la misma tendencia al alza para el Partido Socialista de Euskadi. "Por mucho que se quiera dibujar un escenario en el que parezca que esto va de que gobierne un partido nacionalista u otro, de que gobierne a EH Bildu o el PNV, estas elecciones no van de eso", ha advertido, sino que, según ha señalado, "exactamente igual" que en las últimas elecciones generales "nos jugamos la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, el modelo de cuidados y la seguridad". Por ello, ha pedido a "toda esa gente que en julio confió en el Partido Socialista para que ganara las elecciones que vuelvan a confiar en el Partido Socialista, porque nosotros somos la garantía de la defensa y de la pervivencia de unos buenos servicios públicos que desde luego contribuyan a mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía vasca". También ha pedido el voto para los socialistas "a toda esa gente que está descontenta con la gestión del PNV y que no quiere aventuras" y "a toda esa gente que cree en las políticas progresistas que nos permiten avanzar y que ve que en esa izquierda confederal no hay nada que hacer porque votarles es echar el voto a la basura". El PSE-EE, ha asegurado, "está hecho a la medida de lo que necesita Euskadi y el futuro de Euskadi lo vamos a decidir nosotros, por lo que hay que votar a quien va a decidir ese futuro, el Partido Socialista". En ese sentido, ha afirmado que la gestión del PSE-EE en el Gobierno vasco ha sido "impecable". Andueza ha afirmado que el PSE-EE "nunca va a poner en riesgo la estabilidad de Euskadi" y ha destacado que los socialistas vascos son "un activo fundamental e imprescindible en esa estabilidad". Según ha dicho, "Euskadi hay que entenderla desde esa pluralidad y esa diversidad que nos obliga a entendernos entre diferentes" porque, de lo contrario, ha advertido, "estaremos cometiendo errores que ya se cometieron en el pasado como, por ejemplo, en el pacto de Lizarra o en el plan Ibarretxe" y Euskadi "no se merece ni políticas ni concepciones excluyentes". Por otro lado, tras criticar que hay algunos que "quieren arrojar dudas", ha asegurado que no tiene "ningún acuerdo con EH Bildu, ni lo voy a tener". "Yo sé con quién no voy a gobernar y con quién voy a gobernar no lo sé, dependerá de la fuerza que tengamos cada cual", ha precisado, para apuntar que "quizás tengan que ser otros los que nos digan con quién quieren pactar o si no van a pactar con EH Bildu, porque en el 2011 algunos, después de la victoria de EH Bildu, le dejaron gobernar a pesar de que el Partido Socialista les ofreció un pacto de gobierno". Por ello, ha insistido que "quizás el PNV deba responder a ese ofrecimiento de Otegi a gobernar juntos las fuerzas nacionalistas, porque todavía no lo ha hecho". En cualquier caso, ha dicho que, "a la espera de esa respuesta", los socialistas vascos van a seguir haciendo campaña "ofreciendo a la ciudadanía nuestro programa electoral, que es el que de mejor manera se ajusta a las necesidades que tiene Euskadi" porque "está hecho a la medida de los problemas que tiene Euskadi para darle las soluciones que necesita este país". En esa línea, ante los "temores" del candidato jeltzale, Imanol Pradales, a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cambie de opinión" respecto a los pactos postelectorales, Andueza ha insistido en que las decisiones al respecto de los acuerdos "se van a tomar en Euskadi, las tomará el PSE-EE" y las tomará el "personalmente" como secretario general y "de común acuerdo" con la Comisión Ejecutiva del PSE. "Nosotros veremos cuál es la mejor de las opciones para gobernar, pero tengo muy claro que no vamos a poner en riesgo la estabilidad y seremos un activo importante para que las cuestiones que verdaderamente importan a la ciudadanía vasca estén en el centro del debate político, que es a lo que nos hemos dedicado en los últimos años, a trabajar por mejorar la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad y el modelo de cuidados", ha manifestado. OSAKIDETZA En el caso concreto de Osakidetza y ante al emplazamiento realizado por el candidato jeltzale, Imanol Pradales, para un "gran pacto político" para evitar "broncas" en el Servicio vasco de Salud, Andueza ha considerado que, "para evitar broncas en Osakidetza con los primeros que hay que pactar es con los profesionales de Osakidetza". En su opinión, "falta muchísimo diálogo con los profesionales de Osakidetza, que son los que nos tienen que situar en el buen camino". "Nosotros hemos hablado mucho con esos profesionales y, por eso, tenemos un programa ambicioso en el ámbito de salud. Nosotros no vamos diciendo que la sanidad es una prioridad y después lo despachamos con tres hojas en nuestro programa electoral como hacen otros", ha subrayado. En relación a la intención de EH Bildu de "desmilitarizar" a la Ertzaintza, Andueza ha dicho que "EH Bildu probablemente lo que quiera sea desmantelar la Ertzaintza, porque yo no concibo que se combata los delitos a base de besos y de abrazos". "Ya sabemos el concepto que tiene EH Bildu de la Ertzaintza, porque lo ha demostrado a lo largo y ancho de su historia, por lo que ahora hablen de la Ertzaintza en esos términos me parece una vergüenza", ha criticado, para añadir que "la izquierda abertzale siempre ha puesto en la picota a la Ertzaintza y son los mismos que le señalaban para que luego ETA les asesinara". A la Ertzaintza, ha dicho, "lo que hay que hacer es dotarle de medios materiales y humanos y de un convenio que esté a la altura de lo que se merecen los miles y miles de agentes que componen el cuerpo". AUTOGOBIERNO En materia de autogobierno, Eneko Andueza ha dicho que el PSE-EE quiere "reformar" el Estatuto de Gernika y ha asegurado que, "si no se ha reformado hasta la fecha ha sido por culpa del PNV y de EH Bildu, de los nacionalistas que a última hora siempre apuestan por el derecho a la autodeterminación y no por tener un Estatuto de Autonomía que refleje la pluralidad de este país". Tras asegurar que en la próxima legislatura lo que no va a hacer el PSE-EE es perder el tiempo, ni hacer perder el tiempo a la ciudadanía vasca", ha dicho que "si algunos van a estar, como siempre, abogando por lo que ellos llaman el derecho a decidir, que no deja de ser otra cosa que el derecho a la autodeterminación, a hacer o a construir un Estatuto de Autonomía que divida a los vascos y que haga vascos de primera y de segunda en función de su ideología, que no cuenten con nosotros". Sobre la transferencia de competencias, ha asegurado que se va a "trabajar para cumplir" el calendario de transferencias y ha apuntado que "hay transferencias que si no pueden venir es, precisamente, porque nuestro Estatuto de Autonomía no está adaptado a los nuevos tiempos y hay problemas jurídicos para poderlo cumplimentar". Además, ha remarcado que "cuando tarda en llegar alguna transferencia o se enreda en algunos asuntos, no es por cuestión de voluntad política de Madrid, como se suele decir".