Serrano dice al PSOE que Aragonès "está miccionando en la cara de todos los españoles"

Madrid, 8 abr (EFE).- El senador del PP Alfonso Serrano ha afirmado este lunes que el presidente catalán, Pere Aragonès, ha acudido al Senado a "reírse en la cara" de los socialistas en su defensa de la ley de amnistía, con la que está "miccionando en la cara de todos los españoles".

Durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para debatir y votar el informe propuesto por el PP sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía, Serrano ha centrado sus críticas en Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid y senador socialista en representación de la Asamblea, a quien ha pedido que "alce la voz" en defensa de los madrileños.

"Para ser cómplice y sostener al presidente del Gobierno, ya están los golpistas y corruptos", ha dicho Serrano a Lobato, al tiempo que le ha instado a que sea "coherente, no con el PSOE, sino consigo mismo".

El senador del PP ha censurado que, lejos de "la concordia" que el Gobierno asegura que traerá la ley de amnistía, Aragonès sale "envalentonado" de esta comisión, donde el presidente catalán ha asegurado que el referéndum será "inevitable".

"Cuando hablaba Pere Aragonès a lo mejor tenían la percepción de que estaba lloviendo, no, nos está miccionando a todos los españoles en la cara", ha expresado Serrano, que ha defendido la igualdad de los madrileños frente a "un grupo selecto de independentistas".

Según el senador del PP, la ley de amnistía colisiona con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y ha emplazado a Lobato a que defienda los intereses de los madrileños como diputado de la Asamblea de Madrid.

"Es el primer socialista madrileño que va a votar que los madrileños somos ciudadanos de segunda", ha subrayado.

A Serrano le ha dado réplica el líder de los socialistas madrileños y también senador, Juan Lobato, quien le ha dicho que él nunca les diría que "miccionan en la cara de las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid".

Lobato ha declarado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido a esta sesión del Senado porque "hablar de la amnistía le es más cómodo que hablar de las listas de espera récord, o que hablar del cierre de las urgencias en la Comunidad de Madrid, o que hablar de las polémicas de su pareja con los dúplex, los coches y los fraudes fiscales".

Y, en un sentido más amplio, ha señalado que "este debate no es por la amnistía, ni siquiera por el sistema de financiación autonómica", sino "por las elecciones" catalanas y el candidato del PSC, Salvador Illa, que es "el enemigo común" del PP y los partidos independentistas.

"¿Por qué no convocan un pleno aquí para hablar de lo que está pasando con los servicios públicos en Cataluña o en la Comunidad de Madrid o en el resto de Comunidades Autónomas? (...) No vendrían ni la señora Ayuso ni el señor (presidente catalán) Pere Aragonès, no hubiera venido ninguno de los dos a hablar de las cosas del comer", ha zanjado Lobato. EFE

