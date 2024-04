PSOE, ERC y JxCat defienden la amnistía frente al PP que ve un "golpe mortal" al Estado

Madrid, 8 abr (EFE).- PSOE, ERC y Junts per Catalunya han defendido la ley de amnistía en el Senado, cuya Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobará este lunes, con mayoría absoluta del PP, un informe sobre el impacto autonómico que señala que esta normativa es un "golpe muy duro para el Estado constitucional".

Este informe, al que han presentado un voto particular PSOE, ERC y Junts, se debate en la Comisión General, a la que han acudido seis presidentes autonómicos del PP y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pero a la que no han asistido ni el Gobierno ni los presidentes autonómicos socialistas.

El senador del PP Antonio Silván ha subrayado que el informe es demoledor y que la amnistía supone un "golpe mortal para nuestro Estado constitucional y autonómico".

Además, ha denunciado la "huida parlamentaria" del PSOE y el "desprecio" al Senado, una cámara que también representa a la soberanía nacional y en la que, ha destacado, decide el PP con mayoría, mientras que en el Congreso decide "el prófugo Puigdemont".

El PP ha alertado de que "el prófugo que declaró una república independiente y que no se quedó a defenderla no es el socio de Sánchez, es su jefe político y su tabla salvavidas", a la que el presidente se agarra "a costa de humillar a España y a su estado autonómico".

En cambio, el senador socialista Javier Ramírez ha defendido que en la ley de amnistía "no existe ningún tipo de contenido o de impacto autonómico", y por ello ha afirmado que el único objetivo de esta sesión es "cumplir el guion ya escrito cada lunes en la sede nacional del PP".

"Es una muestra más de la instrumentalización del Senado al servicio de sus intereses partidistas, algo que degrada gravemente las instituciones y nuestra democracia", ha añadido en alusión a los representantes del PP en su intervención, en la que además ha defendido que la ley de amnistía "contribuye a la convivencia democrática, a la libertad y al progreso".

También la portavoz de ERC, Sara Bailac, ha criticado al PP por la utilización institucional que practica contra Cataluña y por estar dispuesto "a poner en riesgo la democracia y cargarse el Estado de derecho" con tal de ejercer "la represión" contra su territorio.

Además, ha advertido a los populares que "no hay nada" que puedan hacer en el Senado para frenar la ley de amnistía porque se aprobará y ha avisado también al PSOE que "solo hay una vía democrática" para decidir el futuro político de Cataluña, el referéndum de independencia: "y eso es ni más ni menos lo que vendrá tras la ley de amnistía".

"La primera parada ha de ser y será el referéndum de autodeterminación", ha asegurado la senadora al defender el voto particular, donde ERC argumenta que ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma se verá afectada porque las cuestiones penales, y esta -dicen- es una ley penal, son competencia exclusiva del Estado.

La senadora de Junts María Teresa Pallarès no ha mencionado en cambio el referéndum y se ha centrado sobre todo en explicar el voto particular de su grupo, que señala que la amnistía "se ajusta a la Constitución española", no afecta a las competencias autonómicas ni a la separación de poderes y busca "resolver diferencias políticas de manera pacífica y democrática".

Además, ha exigido al PP que "deje de manipular el proceso legislativo" y le ha reprochado que busque siempre "generar confusión y obstruccionismo" recurriendo al delito de malversación o intentar relacionar al expresident Carles Puigdemont con el terrorismo.

EFE

