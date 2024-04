La Rioja rechaza la Ley de Amnistía por "consumar una injusticia" que va contra "el presente y el futuro" de la ccaa

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha trasladado "el profundo desacuerdo" del Gobierno de La Rioja con la Ley de Amnistía por "consumar una injusticia" que atenta contra parte "del presente y del futuro de los riojanos". Esta "contrapartida" a la investidura de Pedro Sánchez "es una acometida contra la solidaridad interregional", con "perjuicios directos" para La Rioja, "frente a los que batallaremos con todos los instrumentos legales a nuestro alcance". Así lo ha expresado Alfonso Domínguez durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, en la que ha denunciado que toda negociación entre partidos, fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de cualquier cuestión relacionada con la financiación autonómica "instaura privilegios" contra los que se opone La Rioja. En este sentido, ha advertido de que "cada día que pasa sin que sean convocados la Conferencia de Presidentes y el CPFF es un día más de riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos que tenemos la responsabilidad de prestar" a los riojanos. El consejero ha iniciado su intervención subrayando la responsabilidad personal de trasladar a la Cámara Alta "el mandato emitido por los representantes de la voluntad del pueblo riojano", ya que, como ha recordado, el Parlamento de La Rioja aprobó en septiembre pasado dos proposiciones no de Ley "en defensa de la igualdad entre los españoles y, por supuesto, la igualdad de oportunidades para todos los riojanos". "No deseamos estar por encima de nadie, ni ser más que nadie. Pero por eso tampoco vamos a admitir que nadie pretenda estar por encima de los demás, o que obvie, intencionadamente, que las decisiones que se adoptan en un territorio no afectan al resto del país", ha enfatizado. Alfonso Domínguez ha añadido que La Rioja observa "con preocupación" la medida de gracia, dado que quiebra principios básicos como la equidad de trato, la unidad nacional, el derecho a la autonomía, la solidaridad entre las regiones y la igualdad territorial y económica. "Por ello -ha aseverado- mostramos nuestro más profundo desacuerdo". FINANCIACIÓN AUTONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS El consejero ha hecho especial hincapié en los "perjuicios directos" que para los intereses de los riojanos conllevan las "prebendas" concedidas a alguna comunidad autónoma. Por un lado, se ha referido a "la insostenible situación de La Rioja en infraestructuras", que "sufre un déficit como ninguna otra comunidad" que, de hecho, "ha convertido a nuestra tierra en una isla dentro de la península ibérica". En este sentido, Alfonso Domínguez ha criticado "el silencio" del Gobierno de España a las diversas peticiones que la Comunidad ha realizado para tratar esta cuestión lo que ha confrontado con "los anuncios de inversiones mareantes que otra autonomía consiguió gracias al acuerdo para la investidura del presidente Sánchez". Y, por otro, a la financiación autonómica, elemento esencial para garantizar los fondos adecuados que las regiones necesitan para cumplir su responsabilidad de prestar los servicios públicos a los ciudadanos. En este sentido, ha recordado las reiteradas reclamaciones del jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, para que se convoquen la Conferencia de Presidentes y el CPFF, ya que "cada avance en el planteamiento de un sistema de financiación singular para una comunidad autónoma, es un paso adelante contra el estado autonómico y el principio de redistribución de la riqueza". Por todo ello, el consejero ha confirmado que el Gobierno de La Rioja "utilizará todos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance para evitar los agravios y la discriminación" que provoca "esta injusticia que se está consumando, y con la que nos jugamos parte del presente y del futuro de los riojanos".